Самосев возле вашего забора — можно ли рубить на дрова в 2025 году

Пенек возле забора. Фото: Pexels

Деревья — привычная часть наших дворов, улиц и парков. Однако иногда они самосевом прорастают в местах, в которых это не планировалось, например прямо у забора вашего двора. Со временем такое дерево может засохнуть и представлять угрозу имуществу и людям. В таких случаях возникает желание просто срубить его на дрова. Но можно ли это делать, если технически растение за пределами вашего участка.

Ответ на этот вопрос можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах".

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Когда дерево можно срубить без разрешения

Если дерево растет непосредственно на вашем частном земельном участке, в большинстве случаев согласовывать его удаление с местными властями не нужно. Также это правило распространяется на неприватизированные участки, на которых расположено жилье или хозяйственные постройки.

Но если вы не уверены, находится ли конкретное дерево в пределах частной территории, лучше обратиться к представителям местной власти для уточнения.

Когда на удаление дерева нужно получить разрешение

Если дерево растет за пределами вашего участка, например за забором или возле дороги, его срубить без разрешения нельзя. В таком случае нужно подать заявление в местный совет.

Специальная комиссия осмотрит дерево, оформит акт и определит сумму, которую следует уплатить в качестве компенсации (восстановительную стоимость). Без этой оплаты рубить дерево запрещено. Однако есть несколько ситуаций, когда дерево можно срезать без компенсационных выплат:

во время капитального ремонта;

если это самосев (деревце до 5 см в диаметре);

если дерево является аварийным и представляет опасность.

Срубленное без разрешения дерево считается нарушением. За это предусмотрен штраф и обязательная компенсация за нанесенный ущерб. Сумма взыскания зависит от диаметра ствола срубленного дерева.

Ранее мы писали, что украинцы имеют право обустраивать свои земельные участки по своему усмотрению, если это не противоречит закону. Высаживая деревья или кусты, владельцы стремятся сделать двор более уютным, но иногда такие насаждения становятся причиной споров с соседями.

Также мы рассказывали, что, несмотря на завершение отопительного сезона, некоторые хозяева уже готовятся к зиме — заготавливают дрова, пока они дешевле. Самозаготовка — еще более экономный вариант, но перед тем, как рубить сухостой в лесополосах, следует выяснить, разрешено ли это.