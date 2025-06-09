Дрова на отопительный сезон — какую древесину нужно заготовить еще летом

Деревья порезаны на дрова. Фото: Pexels

Лето — лучшее время, чтобы подумать о дровах на зиму. Если подготовить топливо заранее, можно сэкономить, обеспечить себе тепло и избежать хлопот осенью.

О том, какие дрова стоит заготавливать летом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему дрова стоит заготавливать заранее

Лучшие дрова — те, что хорошо горят, дают много тепла, мало дымят и оставляют минимум золы. Идеальный вариант — сухая древесина твердых пород: дуб, ясень, акация. Они долго горят и имеют высокую теплоотдачу.

Свежесрезанное дерево содержит до 50% влаги, поэтому его обязательно нужно сушить — минимум три месяца. Сухие дрова горят лучше, дымят меньше и эффективно нагревают помещение.

Когда лучше покупать дрова

Покупать дрова можно в любое время года, но выгоднее всего — весной или летом. В этот период цены ниже, а топливо успевает хорошо просохнуть до отопительного сезона. Особенно это важно, если вы покупаете "зимний" лес. Разные породы древесины также имеют свои особенности, например:

Дуб — требует не менее 2 месяцев сушки. Ясень и акация — имеют меньше влаги (35-40%) и легко разгораются. Сосна и береза — могут гореть даже в свежем виде, но быстро сгорают и дают больше дыма.

Если нет времени ждать, можно приобрести дрова камерной сушки — они уже полностью готовы к использованию, хотя и дороже. Если заготовить древесину заранее не получилось — приобретите хотя бы часть топлива за несколько месяцев до начала холодов. Это позволит смешивать сухие и влажные поленья, что облегчит разжигание.

Поэтому, готовить дрова летом — это не только удобно, но и экономно. При этом следует выбирать правильную породу, позаботиться о сушке и правильном хранении сырья.

Ранее мы писали, что каждый владелец земли имеет право обустраивать ее по своему усмотрению, если это не противоречит закону. Однако определенных норм все же стоит придерживаться, ведь даже зеленые насаждения иногда вызывают споры между соседями.

Также мы рассказывали, что деревья часто высаживают во дворах, улицах и парках. Но иногда они вырастают самосевом в непредвиденных местах — например, возле чужого забора. Со временем такое дерево может засохнуть и стать опасным.