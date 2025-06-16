Социальные цены на дрова для населения — сколько будет действовать предложение

Срезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

В Государственном предприятии "Леса Украины" завершились квартальные торги, на которых почти весь предложенный лес был успешно продан. В частности, 98% круглого леса и 94% топливных дров нашли своих покупателей. Это — рекордный результат за все время проведения таких торгов.

О том, как изменилась стоимость дров в Украине и когда бытовым потребителям следует записаться топливом, сообщила пресс-служба предприятия "Леса Украины".

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Генеральный директор предприятия Юрий Болоховец рассказал, что спрос на топливные дрова остается высоким, из-за чего их цена выросла более чем на 20%. В то же время темпы роста цен на кругляк немного замедлились. Сейчас действуют следующие предложения:

дуб — более 20 тыс. грн/м³;

стоимость ольхи и березы поднялась до 8 тыс. грн/м³;

ясень — до 6,6 тыс. грн/м³, что на треть больше, чем раньше;

дрова для промышленного использования подорожали до 1,55 тыс. грн за кубометр.

Цены на сосну и пихту почти не изменились. В целом рынок демонстрирует стабильный рост цен, но уже не такими быстрыми темпами, как раньше.

Дрова для бытовых нужд также подорожали до 1,55 тыс. грн/м³. Поэтому гражданам советуют покупать дрова заранее, пока еще действуют социальные летние цены.

Как удалось достичь рекордных результатов на аукционах

В этом году был внедрен новый подход к формированию начальных цен — благодаря снижению стартовых ставок удалось быстро достичь рыночных цен благодаря высокой конкуренции на торгах.

Предприятие также провело полугодовые форвардные аукционы, которые позволили деревообрабатывающим компаниям зафиксировать объемы и цены на лес. Как и ожидалось, те, кто заранее заключил форвардные сделки, остались в выигрыше — ведь большинство позиций значительно подорожали во время основных торгов.

На форварды было выставлено 30% от всего запланированного объема заготовки. В результате удалось продать 96% круглого леса и 91% топливных дров. Это подтверждает, что форвардные сделки помогают производителям лучше планировать свои закупки и стабилизировать бизнес.

Ранее мы писали, что лето — это самый удобный период для того, чтобы заранее позаботиться о дровах на зиму. Заблаговременная подготовка топлива поможет сэкономить средства, обеспечить комфортное тепло в холодные месяцы и избежать лишних проблем осенью.

Также мы рассказывали, что когда деревья в вашем саду или во дворе сильно разрослись, их ветви могут выходить за пределы вашего участка, мешать соседям, создавать тень или загрязнять территорию опавшими листьями или плодами. Из-за этого у владельцев часто возникает вопрос — можно ли их самостоятельно обрезать.