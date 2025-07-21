В Украине начали заготавливать дрова для населения — где купить и сколько стоит куб

Бревна лежат возле дороги. Фото: Pexels

Летний период — лучшая пора, чтобы позаботиться об отоплении на зиму. Заблаговременно приобретенные дрова позволяют не только сэкономить средства, но и помогают избежать осенней суеты.

О том, где уже начали заготавливать дрова для населения и сколько стоит куб топлива летом 2025 года, Общественному рассказали в Слобожанском лесном офисе ГП "Леса Украины".

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Где заготавливают дрова для населения

В лесхозах Полтавщины уже стартовала заготовка и продажа топливной древесины. Спрос традиционно начинает расти еще с середины лета. По данным филиала "Слобожанский лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины", с начала года в регионе реализовали почти 79 тысяч кубометров дров.

При благоприятных погодных условиях заготовка древесины продолжается в течение всего года. В работах принимают участие более 40 лесничеств области.

В частности, в Хорольском лесничестве сейчас проводят выборочные санитарные рубки. Ежедневно здесь заготавливают около 10 складометров древесины, которую потом продают местным жителям.

Основная порода — дуб, бревна длиной один метр. Их распиливают и складывают для дальнейшей реализации. Всю древесину маркируют специальными бирками, которые подтверждают ее легальное происхождение.

Сколько стоят дрова и как их купить

Цены на дрова варьируются в зависимости от породы: от 684 до 1 272 гривен за кубометр. Наибольшим спросом пользуются твердые породы древесины. Процедура покупки довольно проста. Нужно иметь паспорт и идентификационный код. Покупатель заключает договор, оплачивает заказ в банке — и уже вскоре получает свое топливо.

В первые месяцы лета количество желающих растет, иногда даже возникают очереди. По данным лесхоза, только в Хорольском лесничестве за первое полугодие продали более 2 тысяч кубометров дров.

Ранее мы писали, что дрова выгоднее покупать весной или летом — цены ниже, а древесина успевает высохнуть до зимы. Это особенно актуально для "зимнего" леса.

Также мы рассказывали, что деревья часто прорастают самосевом в неправильных местах, например, возле забора. Впоследствии такие растения могут усохнуть и стать опасными.