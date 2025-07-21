Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сезон дров начался — где можно купить и сколько стоят

Сезон дров начался — где можно купить и сколько стоят

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:06
В Украине начали заготавливать дрова для населения — где купить и сколько стоит куб
Бревна лежат возле дороги. Фото: Pexels

Летний период — лучшая пора, чтобы позаботиться об отоплении на зиму. Заблаговременно приобретенные дрова позволяют не только сэкономить средства, но и помогают избежать осенней суеты.

О том, где уже начали заготавливать дрова для населения и сколько стоит куб топлива летом 2025 года, Общественному рассказали в Слобожанском лесном офисе ГП "Леса Украины".

Реклама
Читайте также:

Где заготавливают дрова для населения

В лесхозах Полтавщины уже стартовала заготовка и продажа топливной древесины. Спрос традиционно начинает расти еще с середины лета. По данным филиала "Слобожанский лесной офис" государственного предприятия "Леса Украины", с начала года в регионе реализовали почти 79 тысяч кубометров дров.

При благоприятных погодных условиях заготовка древесины продолжается в течение всего года. В работах принимают участие более 40 лесничеств области.

В частности, в Хорольском лесничестве сейчас проводят выборочные санитарные рубки. Ежедневно здесь заготавливают около 10 складометров древесины, которую потом продают местным жителям.

Основная порода — дуб, бревна длиной один метр. Их распиливают и складывают для дальнейшей реализации. Всю древесину маркируют специальными бирками, которые подтверждают ее легальное происхождение.

Сколько стоят дрова и как их купить

Цены на дрова варьируются в зависимости от породы: от 684 до 1 272 гривен за кубометр. Наибольшим спросом пользуются твердые породы древесины. Процедура покупки довольно проста. Нужно иметь паспорт и идентификационный код. Покупатель заключает договор, оплачивает заказ в банке — и уже вскоре получает свое топливо.

В первые месяцы лета количество желающих растет, иногда даже возникают очереди. По данным лесхоза, только в Хорольском лесничестве за первое полугодие продали более 2 тысяч кубометров дров.

Ранее мы писали, что дрова выгоднее покупать весной или летом — цены ниже, а древесина успевает высохнуть до зимы. Это особенно актуально для "зимнего" леса.

Также мы рассказывали, что деревья часто прорастают самосевом в неправильных местах, например, возле забора. Впоследствии такие растения могут усохнуть и стать опасными.

отопительный сезон отопление дрова древесина стоимость
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации