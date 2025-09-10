Российские атаки на критическую инфраструктуру — какие последствия для отопительного сезона

Магистральный газопровод. Фото: Нафтогаз Украины

Российские атаки на критическую инфраструктуру Украины в 2025 году нанесли серьезный удар по энергетической безопасности страны. Войска РФ систематически обстреливают объекты добычи, транспортировки и хранения газа, что привело к значительным потерям. Эти удары не только уменьшили энергетическую независимость Украины, но и поставили под угрозу отопительный сезон 2025-2026 годов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что из-за повреждения оборудования государство недополучило не менее 500 миллионов кубометров.

"Мы потеряли минимум 500 миллионов кубометров газа собственной добычи из-за этих атак. Потому что нужно было восстанавливать оборудование, восстанавливать его. Необходимое оборудование часто сразу недоступно, его нужно ждать", — сказалэксперт.

Он подчеркнул, что основную часть добычи удалось восстановить, а накопление топлива на зиму продолжается в плановом режиме.

Газовая инфраструктура под ударами

Одной из главных задач для государства остается защита критических газовых объектов. По словам Харченко, НАК "Нафтогаз Украины" уже работает над усилением обороны от дроновых атак.

"Однако построить защиту второго уровня — это проект, который занимает более года в любом случае...", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, в короткой перспективе риск новых потерь сохраняется. В то же время украинские энергетики пытаются создавать резервные варианты поставки и ремонтировать оборудование быстрее, чем это предполагалось в военных условиях.

Риски дефицита газа зимой

Несмотря на восстановление части добычи, вопрос достаточности газа остается открытым. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечір.LIVE предупредил, что стране может не хватить ресурса для стабильного прохождения отопительного сезона.

"13,2 миллиарда — цифра, которую назвали наши чиновники. Это ровно та цифра, которая была у нас в прошлом году на первое ноября. Этой цифры 13,2 миллиарда нам не будет хватать. Нам хватило в прошлом году до первого февраля. А с первого февраля мы уже покупали газ по 600-800 долларов за кубометр", — подчеркнул Попенко.

По его мнению, даже восстановленная добыча может не компенсировать общие потребности страны.

Влияние атак на потребителей

Попенко считает, что последствия для населения могут быть ощутимыми. Если инфраструктура снова пострадает, подача газа во многих городах может быть ограничена.

"Если повезет, то Запад Украины еще выдержит после обстрелов и будет с газом и светом. Но остальным надо подумать, куда переехать", — предостерег он.

Несмотря на угрозы, эксперты сходятся во мнении, что ситуация контролируемая. Харченко отмечает, что потерянные объемы не являются критическими и Украина сможет пройти отопительный сезон. Однако для долгосрочной безопасности нужны инвестиции в новые системы защиты, диверсификацию источников поставок и развитие хранения топлива.

Как сообщалось, украинцам следует готовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью. Рекомендуется заранее подготовить все необходимое: иметь запас повербанков, фонариков и воды.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине обычно стартует 15 октября, но возможны изменения в дате. Точная дата зависит от погодных условий, поскольку подачу тепла включают, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд не превышает +8°C.