Ціни на iPhone 17 в Україні — скільки коштують нові смартфони від Apple

У вівторок, 9 вересня, компанія Apple провела презентацію і показала свої новинки, зокрема довгоочікувані моделі iPhone 17. Не встигла подія завершилися, як в українських інтернет-магазинах відкрили передзамовлення на смартфони.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують в Україні нові гаджети від культового бренду.

Офіційні ціни на пристрої

На презентації повідомили, скільки будуть коштувати мобільні телефони та інші гаджети. Попередньо замовити техніку можна буде з п’ятниці, 12 вересня, а офіційний продаж у роздрібних магазинах почнеться 19 вересня. Вартість новинок така:

Apple Watch Series 11 — 399 доларів;

Apple Watch SE 3 — 249 доларів;

Apple Watch Ultra 3 — 799 доларів;

Apple AirPods Pro 3 — 249 доларів;

iPhone 17 — від 799 доларів;

iPhone Air — від 999 доларів;

iPhone 17 Pro — від 1099 доларів;

iPhone 17 Pro Max — від 1199 доларів.

Що стосується України, то традиційно гаджети завозять протягом одного місяця, отже на вітчизняному ринку моделі iPhone 17 з’являться орієнтовно в жовтні. Хоча поставки "сірої" техніки (контрабанди) можуть відбутися значно раніше.

Які ціни в українських магазинах

Деякі мережі відкрили передзамовлення без зазначення вартості техніки, а якісь магазини одразу вказали ціни. В переліку доступних позицій — різноманітні конфігурації. Споживачі вже можуть залишити заявку на придбання iPhone 17 з пам’яттю від 128 до 512 GB. Діапазон цін такий:

iPhone 17 — від 49 999 до 58 999 грн;

iPhone 17 Pro — від 63 999 до 87 999 грн;

iPhone 17 Air — від 42 839 до 70 999 грн;

iPhone 17 Pro Max — від 70 999 до 119 999 грн.

Ціни на iPhone 17 в Україні. Фото: скриншот

Оголошення про купівлю нового смартфона також почали публікувати на спеціалізованому порталі OLX. Ціни там доходять до 100 000 грн за iPhone 17 Pro Max.

Чому моделі iPhone такі дорогі

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в менеджерки мережі магазинів електроніки Катерини Одарчук, чому вартість нових смартфонів більша в Україні, ніж у США. Це пояснюється дуже просто: на формування ціни впливає актуальний курс валют, витрати на логістику і сертифікацію.

"На старті ціна в Україні традиційно вища, ніж у США та ЄС, у середньому на 15-25%. Це пояснюється митними платежами, ПДВ та логістикою. Однак через кілька місяців після виходу ціни поступово знижуються. Особливо це помітно на моделях з меншим обсягом пам’яті", — констатувала експертка.

Упродовж року після офіційної презентації вартість не буде відчутно змінюватися, оскільки Apple рідко переглядає встановлені показники. Але в Україні ситуація нестабільна, оскільки на цінники здатна вплинути подальша девальвація гривні чи дорожчання логістики.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, офіційні моделі iPhone 17 в Україні з’являться щонайменше через місяць після презентації, тобто у жовтні 2025 року. Ранні "сірі" поставки будуть дорожчі, тож експерти радять зачекати кілька місяців.

Також ми писали, які смартфони від Apple українці можуть придбати навіть після виходу новинок, зокрема iPhone 17. Досі актуальними залишаться моделі iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 15 Pro та iPhone 16 Pro Max.