Купити iPhone 17 в Україні — коли завезуть нові смартфони і що буде з цінами

Новинки від Apple. Фото: кадр із відео

Незабаром на українському ринку з’являться нові моделі iPhone. Презентація гаджетів від Apple запланована на вечір 9 вересня. Цікаво дізнатися, скільки часу має минути, перш ніж справжні смартфони почнуть продавати в Україні.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла менеджерка мережі магазинів електроніки Катерина Одарчук.

Реклама

Читайте також:

Коли в Україну завезуть нові iPhone 17

Споживачам варто остерігатися, оскільки за короткий час після світової прем’єри телефони в Україні з’явитися не можуть. З вірогідністю 99,9% у магазинах продаватимуть "сірі" гаджети, тобто контрабанду. Натомість офіційні iPhone 17 імпортують не раніше, ніж через місяць після презентації у США.

Звісно, ніхто не заважає купити "сірий" телефон, але його ціна на старті продажів буде вищою, оскільки бізнес закладає у вартість витрати на логістику і власну маржу. Плюс користувачі наражають себе на ризики, зокрема через:

відсутність офіційної гарантії;

непередбачуваність комплектації;

велику ймовірність шахрайства (отримання підробки).

"Якщо говорити про гарантію, то в Україні офіційна підтримка діє лише для тих пристроїв, які ввезені легально. У випадку "сірої" техніки користувач може залишитися без безплатного ремонту чи заміни. Ми регулярно бачимо повідомлення, що в iPhone виявляють баги після чергового оновлення", — зазначила Одарчук.

Але замовити ремонт за гарантією не вийде. Що стосується комплектації, то відмінності можуть проявлятися у зарядному пристрої, прошивці чи підтримці частот мережі. Тому українцям рекомендують почекати принаймні місяць, а ще краще — 2-3 місяці, поки вирівняються ціни та з’являться акційні пропозиції від продавців.

Що відомо про iPhone 17

На презентації Apple покаже, чим дивуватимуть нові пристрої. Очікується наявність чотирьох моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air (ультратонкий варіант), iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. За інформацією від інсайдерів, всі гаджети отримають оновлений дизайн, новітні чипи A19 та A19 Pro, покращені камери та більше оперативної пам'яті для роботи Apple Intelligence.

Що стосується цін в Україні, то все залежатиме від актуального курсу валют і політики Apple. На старті зазвичай всі пристрої коштують дорожче десь на 15-25% порівняно з Європою і США, оскільки впливають митні платежі, податок на додану вартість і логістичні витрати. Але через кілька місяців вартість планомірно знизиться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть обрати бюджетні тарифи від мобільних операторів у вересні 2025 року. Зокрема Київстар пропонує пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/міс., Vodafone — Flexx GO за 270 грн, а lifecell — "Максі" за 300 грн.

Також ми писали, що українцям не обов’язково витрачати тисячі гривень на люксову дорогу косметику, оскільки існують непогані бюджетні замінники. Ми підібрали варіанти, якими споживачі можуть скористатися у 2025 році.