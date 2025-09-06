Люксова косметика — якими бюджетними продуктами замінити дорогу помаду чи туш

Косметичні продукти. Фото: Pexels

Якщо не вистачає коштів на люксову косметику, завжди можна підібрати непогану бюджетну альтернативу. Асортименти українських/закордонних брендів включають як дорогі засоби, так і позиції з помірними цінами. Не варто вважати, що дешевші аналоги пропонують гіршу якість. Ми знайшли гідні замінники косметики, за які не доведеться платити тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE підготував другу добірку косметичних засобів у популярному форматі "хочу-можу". При написанні матеріалу ми орієнтувалися на ціни, вказані на офіційних сайтах брендів.

Реклама

Читайте також:

Варто уточнити, що для зручності порівняння ми перевели вартість, вказану на сайтах магазинів, у національну валюту України за офіційним курсом, встановленим НБУ. При виборі бюджетних аналогів ми не зважали на схожість по якості чи текстурі, а лише намагалися знайти достойну альтернативу дорогим люксовим брендам.

Палетка хайлайтерів

Легендарний французький дім моди Dior пропонує споживачам багатофункціональну палетку з чотирма відтінками за 2 340 грн. Українки, які звикли до економії, можуть замінити дорогий засіб палеткою з трьома відтінками хайлайтерів від GlamBee всього за 199 грн. А зі знижкою 15%, що діє на початку вересня 2025 року, ціна становитиме 169 грн.

Дорога і бюджетна палетка хайлайтерів. Фото: Новини.LIVE

Тональний крем

Засіб від знаменитого італійського модного бренду Prada обійдеться у 2 900 грн. В описі товару вказано, що тональний крем вдосконалює шкіру в трьох вимірах (тон, сяйво і текстура), аби розкрити її м’якість. З іншого боку, косметика американського виробника Maybelline New York коштує 400 грн. Вона маскує недоліки шкіри та надає їй матовості.

Дорогий і бюджетний тональний крем. Фото: Новини.LIVE

Туш для вій

За чорну туш від американського будинку моди Tom Ford, яка робить вії об’ємними та додає інтенсивного кольору, потрібно віддати 2 480 грн. Водночас польська компанія Eveline Cosmetics має в асортименті туш із силіконовою щіточкою всього за 269 грн. Користувачі можуть легко регулювати нанесення і профарбовувати навіть найкоротші волоски в куточках очей.

Дорога і бюджетна туш для вій. Фото: Новини.LIVE

Рум’яна

Пудрові рум’яна від Gucci за 2 356 грн збагачені пом’якшувальним воском, що забезпечує стійкий колір, легке нанесення на обличчя та плавність. Замінити люксовий бренд можна польською косметикою Paese: рум’яна вирізняються красивим кольором і тривалістю використання. Засіб коштує 415 грн.

Дорогі та бюджетні рум’яна. Фото: Новини.LIVE

Помада

Відносно молодий, але вже культовий британський бренд люксової декоративної косметики Charlotte Tilbury, пропонує помаду з широким вибором відтінків за 1 450 грн. А не менш трендовий виробник Maybelline New York забезпечує покупців товарами за 360 грн. Помади мають легку кремову текстуру та безліч кольорів.

Дорога і бюджетна помада. Фото: Новини.LIVE

Палетка тіней

Засіб від високоякісного преміального косметичного бренду Makeup by Mario, заснованого відомим візажистом Маріо Дедивановичем, коштує 2 150 грн. Натомість німецька компанія Catrice пропонує споживачам не менш вражаючі продукти за доступними цінами. Палетка тіней для повік, яка включає вісім високопігментованих відтінків, обійдеться у 325 грн.

Дорога і бюджетна палетка тіней. Фото: Новини.LIVE

Бронзуюча пудра

Французька компанія з виробництва косметики та засобів догляду за шкірою Nars пропонує пудровий бронзатор без тальку за 1 700 грн. Його можна використовувати для контурування, моделювання або покращення зовнішнього вигляду шкіри. Як альтернатива — продукт від американського бренду Wet N Wild, що забезпечує ефект природної бронзової засмаги, всього за 225 грн.

Дорога і бюджетна бронзуюча пудра. Фото: Новини.LIVE

Як видно, щоб зібрати повноцінну косметичку і не витратити на засоби чимало коштів, достатньо лише 2 193 грн. А поціновувачі люксових брендів заплатять за набір продуктів аж 15 376 грн. Звісно, обидва варіанти мають право на існування, а споживачі можуть підбирати вироби під власний гаманець, вподобання та потреби.

Загальні вартість наборів косметики. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, американський бренд Hourglass випустив лімітовані палетки в чотирьох відтінках. Дизайн обкладинок для упаковки розробила українська тату-майстриня та ілюстраторка Саша Unisex. Косметика коштує близько 4 000 грн (94 долари).

Також ми писали, що українцям дозволено перевозити через кордон товари загальною вартістю до 500 євро без письмового декларування. Аби уникнути проблем у пункті пропуску, мандрівникам варто викидати упаковки від подарунків.