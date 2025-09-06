Люксова косметика — якими бюджетними продуктами замінити дорогу помаду чи туш

Альтернатива люксовій косметиці — чим замінити дорогі продукти
Якщо не вистачає коштів на люксову косметику, завжди можна підібрати непогану бюджетну альтернативу. Асортименти українських/закордонних брендів включають як дорогі засоби, так і позиції з помірними цінами. Не варто вважати, що дешевші аналоги пропонують гіршу якість. Ми знайшли гідні замінники косметики, за які не доведеться платити тисячі гривень.
Сайт Новини.LIVE підготував другу добірку косметичних засобів у популярному форматі "хочу-можу". При написанні матеріалу ми орієнтувалися на ціни, вказані на офіційних сайтах брендів.
Варто уточнити, що для зручності порівняння ми перевели вартість, вказану на сайтах магазинів, у національну валюту України за офіційним курсом, встановленим НБУ. При виборі бюджетних аналогів ми не зважали на схожість по якості чи текстурі, а лише намагалися знайти достойну альтернативу дорогим люксовим брендам.
Палетка хайлайтерів
Легендарний французький дім моди Dior пропонує споживачам багатофункціональну палетку з чотирма відтінками за 2 340 грн. Українки, які звикли до економії, можуть замінити дорогий засіб палеткою з трьома відтінками хайлайтерів від GlamBee всього за 199 грн. А зі знижкою 15%, що діє на початку вересня 2025 року, ціна становитиме 169 грн.
Тональний крем
Засіб від знаменитого італійського модного бренду Prada обійдеться у 2 900 грн. В описі товару вказано, що тональний крем вдосконалює шкіру в трьох вимірах (тон, сяйво і текстура), аби розкрити її м’якість. З іншого боку, косметика американського виробника Maybelline New York коштує 400 грн. Вона маскує недоліки шкіри та надає їй матовості.
Туш для вій
За чорну туш від американського будинку моди Tom Ford, яка робить вії об’ємними та додає інтенсивного кольору, потрібно віддати 2 480 грн. Водночас польська компанія Eveline Cosmetics має в асортименті туш із силіконовою щіточкою всього за 269 грн. Користувачі можуть легко регулювати нанесення і профарбовувати навіть найкоротші волоски в куточках очей.
Рум’яна
Пудрові рум’яна від Gucci за 2 356 грн збагачені пом’якшувальним воском, що забезпечує стійкий колір, легке нанесення на обличчя та плавність. Замінити люксовий бренд можна польською косметикою Paese: рум’яна вирізняються красивим кольором і тривалістю використання. Засіб коштує 415 грн.
Помада
Відносно молодий, але вже культовий британський бренд люксової декоративної косметики Charlotte Tilbury, пропонує помаду з широким вибором відтінків за 1 450 грн. А не менш трендовий виробник Maybelline New York забезпечує покупців товарами за 360 грн. Помади мають легку кремову текстуру та безліч кольорів.
Палетка тіней
Засіб від високоякісного преміального косметичного бренду Makeup by Mario, заснованого відомим візажистом Маріо Дедивановичем, коштує 2 150 грн. Натомість німецька компанія Catrice пропонує споживачам не менш вражаючі продукти за доступними цінами. Палетка тіней для повік, яка включає вісім високопігментованих відтінків, обійдеться у 325 грн.
Бронзуюча пудра
Французька компанія з виробництва косметики та засобів догляду за шкірою Nars пропонує пудровий бронзатор без тальку за 1 700 грн. Його можна використовувати для контурування, моделювання або покращення зовнішнього вигляду шкіри. Як альтернатива — продукт від американського бренду Wet N Wild, що забезпечує ефект природної бронзової засмаги, всього за 225 грн.
Як видно, щоб зібрати повноцінну косметичку і не витратити на засоби чимало коштів, достатньо лише 2 193 грн. А поціновувачі люксових брендів заплатять за набір продуктів аж 15 376 грн. Звісно, обидва варіанти мають право на існування, а споживачі можуть підбирати вироби під власний гаманець, вподобання та потреби.
Нагадаємо, американський бренд Hourglass випустив лімітовані палетки в чотирьох відтінках. Дизайн обкладинок для упаковки розробила українська тату-майстриня та ілюстраторка Саша Unisex. Косметика коштує близько 4 000 грн (94 долари).
Також ми писали, що українцям дозволено перевозити через кордон товари загальною вартістю до 500 євро без письмового декларування. Аби уникнути проблем у пункті пропуску, мандрівникам варто викидати упаковки від подарунків.
