Лімітовані палетки від Hourglass — ціна та чому про них всі говорять в Threads

Палетка від бренду Hourglass. Фото: скриншот

Всесвітньо відомий американський виробник декоративної косметики Hourglass випустив лімітовані палетки в чотирьох відтінках. А дизайн обкладинок розробила українська тату-майстриня та ілюстраторка зі світовим ім’ям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нові палетки від Hourglass.

Чим особлива косметика від Hourglass

Всередині кожної палетки — різні відтінки бронзи, пудри, хайлайтера і рум’ян, які чудово підійдуть для ніжного сухого контурингу обличчя. Вони використовують технологією Photoluminescent (фотолюмінесценції) для розсіювання і пом’якшення навколишнього світла, аби покращили вигляд шкіри.

Ідеологія нової колекція натхненна природою і світом тварин. На кожній палетці — унікальний дизайн, створений українською тату-майстринею Сашею Unisex. Вона вже співпрацювала в колаборації з такими відомими брендами як Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS тощо.

Палетка Deer ("Олень") містить:

пудру Dream Light;

пудру Aura Light;

бронзер Diffused Bronze Light;

хайлайтер Iridescent Strobe Light;

рум'яна Radiant Peach;

рум'яна Vibrant Pink.

Палетка Deer від Hourglass. Фото: скриншот

Всередині палетки Horse ("Кінь"):

пудра Soft Light;

хайлайтер Supernatural Strobe Light;

бронзер Glistening Bronze Light;

рум'яна Mood Exposure;

рум'яна Iridescent Coral;

рум'яна Iridescent Rose.

Палетка Horse від Hourglass. Фото: скриншот

В палетку Swan ("Лебідь") включили:

пудру Dim Light;

хайлайтер Golden Hour;

бронзер Natural Bronze;

рум'яна Luminous Coral;

рум'яна Sunset Flush;

рум'яна Mauve Fusion.

Палетка Swan від Hourglass. Фото: скриншот

Палетка Fox ("Лисиця") містить:

пудру Desert Light;

хайлайтер Solar Glow;

бронзер Bronze Fusion;

рум'яна Lucid Glow;

рум'яна Canyon Heat;

рум'яна Amethyst Haze.

Палетка Fox від Hourglass. Фото: скриншот

Старт продажів на офіційному сайті Hourglass запланований на суботу, 6 вересня. Згідно з інформацією, опублікованою в онлайн-магазині бренду, одна палетка коштує 94 долари (майже 4 000 грн за курсом НБУ). Для кращого нанесення рекомендують придбати двосторонній пензлик із м’якими синтетичними ворсинками та ексклюзивним дизайном від Sasha Unisex за 52 долари (близько 2 200 грн).

