Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі

Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:17
Лімітовані палетки від Hourglass — ціна та чому про них всі говорять в Threads
Палетка від бренду Hourglass. Фото: скриншот

Всесвітньо відомий американський виробник декоративної косметики Hourglass випустив лімітовані палетки в чотирьох відтінках. А дизайн обкладинок розробила українська тату-майстриня та ілюстраторка зі світовим ім’ям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нові палетки від Hourglass.



Чим особлива косметика від Hourglass

Всередині кожної палетки — різні відтінки бронзи, пудри, хайлайтера і рум’ян, які чудово підійдуть для ніжного сухого контурингу обличчя. Вони використовують технологією Photoluminescent (фотолюмінесценції) для розсіювання і пом’якшення навколишнього світла, аби покращили вигляд шкіри.

Ідеологія нової колекція натхненна природою і світом тварин. На кожній палетці — унікальний дизайн, створений українською тату-майстринею Сашею Unisex. Вона вже співпрацювала в колаборації з такими відомими брендами як Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS тощо.

Палетка Deer ("Олень") містить:

  • пудру Dream Light;
  • пудру Aura Light;
  • бронзер Diffused Bronze Light;
  • хайлайтер Iridescent Strobe Light;
  • рум'яна Radiant Peach;
  • рум'яна Vibrant Pink.
Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі - фото 1
Палетка Deer від Hourglass. Фото: скриншот

Всередині палетки Horse ("Кінь"):

  • пудра Soft Light;
  • хайлайтер Supernatural Strobe Light;
  • бронзер Glistening Bronze Light;
  • рум'яна Mood Exposure;
  • рум'яна Iridescent Coral;
  • рум'яна Iridescent Rose.
Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі - фото 2
Палетка Horse від Hourglass. Фото: скриншот

В палетку Swan ("Лебідь") включили:

  • пудру Dim Light;
  • хайлайтер Golden Hour;
  • бронзер Natural Bronze;
  • рум'яна Luminous Coral;
  • рум'яна Sunset Flush;
  • рум'яна Mauve Fusion.
Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі - фото 3
Палетка Swan від Hourglass. Фото: скриншот

Палетка Fox ("Лисиця") містить:

  • пудру Desert Light;
  • хайлайтер Solar Glow;
  • бронзер Bronze Fusion;
  • рум'яна Lucid Glow;
  • рум'яна Canyon Heat;
  • рум'яна Amethyst Haze.
Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі - фото 4
Палетка Fox від Hourglass. Фото: скриншот

Старт продажів на офіційному сайті Hourglass запланований на суботу, 6 вересня. Згідно з інформацією, опублікованою в онлайн-магазині бренду, одна палетка коштує 94 долари (майже 4 000 грн за курсом НБУ). Для кращого нанесення рекомендують придбати двосторонній пензлик із м’якими синтетичними ворсинками та ексклюзивним дизайном від Sasha Unisex за 52 долари (близько 2 200 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям рекомендують викидати упаковку товарів, куплених за кордоном. При ввезенні подарунків в Україні потрібно декларувати речі, вартість яких перевищує 500 євро. Тому відсутність упаковки допоможе уникнути зайвих проблем.

Також ми писали, що канадський співак The Weeknd приїде в Європу з туром After Hours Til Dawn влітку 2026 року. Концерти заплановані в Парижі, Мілані, Варшаві, Лондоні та інших містах. Квитки почнуть продавати у п’ятницю, 12 вересня.

товари косметика покупки ціни відомі бренди
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
