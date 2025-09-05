Лімітовані палетки від Hourglass — ціна та чому про них всі говорять в Threads

Бренд Hourglass випустив лімітовані палетки — чим вони особливі
Всесвітньо відомий американський виробник декоративної косметики Hourglass випустив лімітовані палетки в чотирьох відтінках. А дизайн обкладинок розробила українська тату-майстриня та ілюстраторка зі світовим ім’ям.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують нові палетки від Hourglass.
Чим особлива косметика від Hourglass
Всередині кожної палетки — різні відтінки бронзи, пудри, хайлайтера і рум’ян, які чудово підійдуть для ніжного сухого контурингу обличчя. Вони використовують технологією Photoluminescent (фотолюмінесценції) для розсіювання і пом’якшення навколишнього світла, аби покращили вигляд шкіри.
Ідеологія нової колекція натхненна природою і світом тварин. На кожній палетці — унікальний дизайн, створений українською тату-майстринею Сашею Unisex. Вона вже співпрацювала в колаборації з такими відомими брендами як Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS тощо.
Палетка Deer ("Олень") містить:
- пудру Dream Light;
- пудру Aura Light;
- бронзер Diffused Bronze Light;
- хайлайтер Iridescent Strobe Light;
- рум'яна Radiant Peach;
- рум'яна Vibrant Pink.
Всередині палетки Horse ("Кінь"):
- пудра Soft Light;
- хайлайтер Supernatural Strobe Light;
- бронзер Glistening Bronze Light;
- рум'яна Mood Exposure;
- рум'яна Iridescent Coral;
- рум'яна Iridescent Rose.
В палетку Swan ("Лебідь") включили:
- пудру Dim Light;
- хайлайтер Golden Hour;
- бронзер Natural Bronze;
- рум'яна Luminous Coral;
- рум'яна Sunset Flush;
- рум'яна Mauve Fusion.
Палетка Fox ("Лисиця") містить:
- пудру Desert Light;
- хайлайтер Solar Glow;
- бронзер Bronze Fusion;
- рум'яна Lucid Glow;
- рум'яна Canyon Heat;
- рум'яна Amethyst Haze.
Старт продажів на офіційному сайті Hourglass запланований на суботу, 6 вересня. Згідно з інформацією, опублікованою в онлайн-магазині бренду, одна палетка коштує 94 долари (майже 4 000 грн за курсом НБУ). Для кращого нанесення рекомендують придбати двосторонній пензлик із м’якими синтетичними ворсинками та ексклюзивним дизайном від Sasha Unisex за 52 долари (близько 2 200 грн).
