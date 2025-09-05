Видео
Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные

Дата публикации 5 сентября 2025 11:17
Лимитированные палетки от Hourglass — цена и почему о них все говорят в Threads
Палетка от бренда Hourglass. Фото: скриншот

Всемирно известный американский производитель декоративной косметики Hourglass выпустил лимитированные палетки в четырех оттенках. А дизайн обложек разработала украинский тату-мастер и иллюстратор с мировым именем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят новые палетки от Hourglass.

Чем особенна косметика от Hourglass

Внутри каждой палетки — разные оттенки бронзы, пудры, хайлайтера и румян, которые отлично подойдут для нежного сухого контуринга лица. Они используют технологию Photoluminescent (фотолюминесценции) для рассеивания и смягчения окружающего света, чтобы улучшить вид кожи.

Идеология новой коллекция вдохновлена природой и миром животных. На каждой палетке — уникальный дизайн, созданный украинским тату-мастером Сашей Unisex. Она уже сотрудничала с такими известными брендами как Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS и др.

Палетка Deer ("Олень") содержит:

  • пудру Dream Light;
  • пудру Aura Light;
  • бронзер Diffused Bronze Light;
  • хайлайтер Iridescent Strobe Light;
  • румяна Radiant Peach;
  • румяна Vibrant Pink.
Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные - фото 1
Палетка Deer от Hourglass. Фото: скриншот

Внутри палетки Horse ("Лошадь"):

  • пудра Soft Light;
  • хайлайтер Supernatural Strobe Light;
  • бронзер Glistening Bronze Light;
  • румяна Mood Exposure;
  • румяна Iridescent Coral;
  • румяна Iridescent Rose.
Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные - фото 2
Палетка Horse от Hourglass. Фото: скриншот

В палетку Swan ("Лебедь") включили:

  • пудру Dim Light;
  • хайлайтер Golden Hour;
  • бронзер Natural Bronze;
  • румяна Luminous Coral;
  • румяна Sunset Flush;
  • румяна Mauve Fusion.
Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные - фото 3
Палетка Swan от Hourglass. Фото: скриншот

Палетка Fox ("Лиса") содержит:

  • пудру Desert Light;
  • хайлайтер Solar Glow;
  • бронзер Bronze Fusion;
  • румяна Lucid Glow;
  • румяна Canyon Heat;
  • румяна Amethyst Haze.
Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные - фото 4
Палетка Fox от Hourglass. Фото: скриншот

Старт продаж на официальном сайте Hourglass запланирован на субботу, 6 сентября. Согласно информации, опубликованной в онлайн-магазине бренда, одна палетка стоит 94 доллара (почти 4 000 грн по курсу НБУ). Для лучшего нанесения рекомендуют приобрести двустороннюю кисть с мягкими синтетическими ворсинками и эксклюзивным дизайном от Sasha Unisex за 52 доллара (около 2 200 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам рекомендуют выбрасывать упаковку товаров, купленных за рубежом. При ввозе подарков в Украину нужно декларировать вещи, стоимость которых превышает 500 евро. Поэтому отсутствие упаковки поможет избежать лишних проблем.

Также мы писали, что канадский певец The Weeknd приедет в Европу с туром After Hours Til Dawn летом 2026 года. Концерты запланированы в Париже, Милане, Варшаве, Лондоне и других городах. Билеты начнут продавать в пятницу, 12 сентября.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
