Лимитированные палетки от Hourglass — цена и почему о них все говорят в Threads

Палетка от бренда Hourglass. Фото: скриншот

Всемирно известный американский производитель декоративной косметики Hourglass выпустил лимитированные палетки в четырех оттенках. А дизайн обложек разработала украинский тату-мастер и иллюстратор с мировым именем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят новые палетки от Hourglass.

Реклама

Читайте также:

Чем особенна косметика от Hourglass

Внутри каждой палетки — разные оттенки бронзы, пудры, хайлайтера и румян, которые отлично подойдут для нежного сухого контуринга лица. Они используют технологию Photoluminescent (фотолюминесценции) для рассеивания и смягчения окружающего света, чтобы улучшить вид кожи.

Идеология новой коллекция вдохновлена природой и миром животных. На каждой палетке — уникальный дизайн, созданный украинским тату-мастером Сашей Unisex. Она уже сотрудничала с такими известными брендами как Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS и др.

Палетка Deer ("Олень") содержит:

пудру Dream Light;

пудру Aura Light;

бронзер Diffused Bronze Light;

хайлайтер Iridescent Strobe Light;

румяна Radiant Peach;

румяна Vibrant Pink.

Палетка Deer от Hourglass. Фото: скриншот

Внутри палетки Horse ("Лошадь"):

пудра Soft Light;

хайлайтер Supernatural Strobe Light;

бронзер Glistening Bronze Light;

румяна Mood Exposure;

румяна Iridescent Coral;

румяна Iridescent Rose.

Палетка Horse от Hourglass. Фото: скриншот

В палетку Swan ("Лебедь") включили:

пудру Dim Light;

хайлайтер Golden Hour;

бронзер Natural Bronze;

румяна Luminous Coral;

румяна Sunset Flush;

румяна Mauve Fusion.

Палетка Swan от Hourglass. Фото: скриншот

Палетка Fox ("Лиса") содержит:

пудру Desert Light;

хайлайтер Solar Glow;

бронзер Bronze Fusion;

румяна Lucid Glow;

румяна Canyon Heat;

румяна Amethyst Haze.

Палетка Fox от Hourglass. Фото: скриншот

Старт продаж на официальном сайте Hourglass запланирован на субботу, 6 сентября. Согласно информации, опубликованной в онлайн-магазине бренда, одна палетка стоит 94 доллара (почти 4 000 грн по курсу НБУ). Для лучшего нанесения рекомендуют приобрести двустороннюю кисть с мягкими синтетическими ворсинками и эксклюзивным дизайном от Sasha Unisex за 52 доллара (около 2 200 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам рекомендуют выбрасывать упаковку товаров, купленных за рубежом. При ввозе подарков в Украину нужно декларировать вещи, стоимость которых превышает 500 евро. Поэтому отсутствие упаковки поможет избежать лишних проблем.

Также мы писали, что канадский певец The Weeknd приедет в Европу с туром After Hours Til Dawn летом 2026 года. Концерты запланированы в Париже, Милане, Варшаве, Лондоне и других городах. Билеты начнут продавать в пятницу, 12 сентября.