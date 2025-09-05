Лимитированные палетки от Hourglass — цена и почему о них все говорят в Threads

Бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки — чем особенные
Всемирно известный американский производитель декоративной косметики Hourglass выпустил лимитированные палетки в четырех оттенках. А дизайн обложек разработала украинский тату-мастер и иллюстратор с мировым именем.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят новые палетки от Hourglass.
Чем особенна косметика от Hourglass
Внутри каждой палетки — разные оттенки бронзы, пудры, хайлайтера и румян, которые отлично подойдут для нежного сухого контуринга лица. Они используют технологию Photoluminescent (фотолюминесценции) для рассеивания и смягчения окружающего света, чтобы улучшить вид кожи.
Идеология новой коллекция вдохновлена природой и миром животных. На каждой палетке — уникальный дизайн, созданный украинским тату-мастером Сашей Unisex. Она уже сотрудничала с такими известными брендами как Nike, BMW, LEE, Estée Lauder, VANS и др.
Палетка Deer ("Олень") содержит:
- пудру Dream Light;
- пудру Aura Light;
- бронзер Diffused Bronze Light;
- хайлайтер Iridescent Strobe Light;
- румяна Radiant Peach;
- румяна Vibrant Pink.
Внутри палетки Horse ("Лошадь"):
- пудра Soft Light;
- хайлайтер Supernatural Strobe Light;
- бронзер Glistening Bronze Light;
- румяна Mood Exposure;
- румяна Iridescent Coral;
- румяна Iridescent Rose.
В палетку Swan ("Лебедь") включили:
- пудру Dim Light;
- хайлайтер Golden Hour;
- бронзер Natural Bronze;
- румяна Luminous Coral;
- румяна Sunset Flush;
- румяна Mauve Fusion.
Палетка Fox ("Лиса") содержит:
- пудру Desert Light;
- хайлайтер Solar Glow;
- бронзер Bronze Fusion;
- румяна Lucid Glow;
- румяна Canyon Heat;
- румяна Amethyst Haze.
Старт продаж на официальном сайте Hourglass запланирован на субботу, 6 сентября. Согласно информации, опубликованной в онлайн-магазине бренда, одна палетка стоит 94 доллара (почти 4 000 грн по курсу НБУ). Для лучшего нанесения рекомендуют приобрести двустороннюю кисть с мягкими синтетическими ворсинками и эксклюзивным дизайном от Sasha Unisex за 52 доллара (около 2 200 грн).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам рекомендуют выбрасывать упаковку товаров, купленных за рубежом. При ввозе подарков в Украину нужно декларировать вещи, стоимость которых превышает 500 евро. Поэтому отсутствие упаковки поможет избежать лишних проблем.
Также мы писали, что канадский певец The Weeknd приедет в Европу с туром After Hours Til Dawn летом 2026 года. Концерты запланированы в Париже, Милане, Варшаве, Лондоне и других городах. Билеты начнут продавать в пятницу, 12 сентября.
Читайте Новини.LIVE!