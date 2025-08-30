Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Ввоз подарков из-за границы — почему лучше выбросить упаковку

Ввоз подарков из-за границы — почему лучше выбросить упаковку

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 19:15
Проверки и штрафы на границе — что нужно знать о ввозе подарков
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Некоторых граждан могут оштрафовать на границе во время возвращения в Украину. Причина банальна — перевозка товаров на сумму, превышающую установленный лимит. Обычный подарок, купленный для себя в другой стране, может привести к финансовым затратам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо знать украинцам о ввозе вещей из-за границы.

Реклама
Читайте также:

Когда вещи надо декларировать

Согласно статье 370 Таможенного кодекса, украинцы не декларируют на границе вещи личного пользования, в частности одежду, по одному экземпляру техники (мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат и т.д.), косметику в количестве, достаточном для одного человека. С таким багажом можно беспрепятственно проходить по "зеленому" коридору.

Однако на сайте Государственной таможенной службы напомнили, что в случае перемещения купленных за границей подарков, сувениров, товаров коммерческого назначения и т.д. необходимо их обязательно задекларировать. Разве что общий вес этих вещей не превышает 50 кг, а фактурная стоимость — 500 евро.

Иными словами, недорогие подарки разрешается транспортировать без дополнительных условий. Проблема в том, что таможенник может признать товар не личным и обвинить в уклонении от декларирования, если отсутствуют следы эксплуатации или он помещен в заводскую упаковку.

Поэтому для избежания лишних проблем на границе туристам рекомендуют избавляться от упаковки подарков, даже купленных для себя. Речь идет о коробке от нового смартфона (если он дороже 500 евро), брендированных пакетах с одеждой, других сувенирах "на память". Это увеличит шанс признания товара вещью личного пользования.

Что грозит из-за дорогих товаров

Украинцы с превышением лимита стоимости или веса должны проходить по "красному" коридору и декларировать все подарки. Если человек воспользуется "зеленым" коридором, его могут привлечь к ответственности по статье 471 Таможенного кодекса:

"Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30% стоимости этих товаров".

Плюс таки придется заплатить пошлину и налог на добавленную стоимость, что увеличит финансовую нагрузку. Для минимизации рисков нужно всегда возить с собой чеки, которые при необходимости подтвердят точную цену подарка. Таможенники иногда проверяют стоимость по специальным каталогам, где информация может быть устаревшей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мужчинам в возрасте 18-22 года включительно разрешили беспрепятственно выезжать за границу. Но украинцев не выпустят без двух обязательных документов: загранпаспорта и военно-учетного документа в бумажной или электронной форме.

Также мы писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. Причины для отказа на границе бывают разные, самые распространенные — отсутствие медицинской страховки, проблемы с документами, нехватка денег или нарушение миграционного законодательства.

граница товары штрафы подарки таможня
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации