Проверки и штрафы на границе — что нужно знать о ввозе подарков

Некоторых граждан могут оштрафовать на границе во время возвращения в Украину. Причина банальна — перевозка товаров на сумму, превышающую установленный лимит. Обычный подарок, купленный для себя в другой стране, может привести к финансовым затратам.

Когда вещи надо декларировать

Согласно статье 370 Таможенного кодекса, украинцы не декларируют на границе вещи личного пользования, в частности одежду, по одному экземпляру техники (мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат и т.д.), косметику в количестве, достаточном для одного человека. С таким багажом можно беспрепятственно проходить по "зеленому" коридору.

Однако на сайте Государственной таможенной службы напомнили, что в случае перемещения купленных за границей подарков, сувениров, товаров коммерческого назначения и т.д. необходимо их обязательно задекларировать. Разве что общий вес этих вещей не превышает 50 кг, а фактурная стоимость — 500 евро.

Иными словами, недорогие подарки разрешается транспортировать без дополнительных условий. Проблема в том, что таможенник может признать товар не личным и обвинить в уклонении от декларирования, если отсутствуют следы эксплуатации или он помещен в заводскую упаковку.

Поэтому для избежания лишних проблем на границе туристам рекомендуют избавляться от упаковки подарков, даже купленных для себя. Речь идет о коробке от нового смартфона (если он дороже 500 евро), брендированных пакетах с одеждой, других сувенирах "на память". Это увеличит шанс признания товара вещью личного пользования.

Что грозит из-за дорогих товаров

Украинцы с превышением лимита стоимости или веса должны проходить по "красному" коридору и декларировать все подарки. Если человек воспользуется "зеленым" коридором, его могут привлечь к ответственности по статье 471 Таможенного кодекса:

"Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет за собой наложение штрафа в размере 30% стоимости этих товаров".

Плюс таки придется заплатить пошлину и налог на добавленную стоимость, что увеличит финансовую нагрузку. Для минимизации рисков нужно всегда возить с собой чеки, которые при необходимости подтвердят точную цену подарка. Таможенники иногда проверяют стоимость по специальным каталогам, где информация может быть устаревшей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мужчинам в возрасте 18-22 года включительно разрешили беспрепятственно выезжать за границу. Но украинцев не выпустят без двух обязательных документов: загранпаспорта и военно-учетного документа в бумажной или электронной форме.

Также мы писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. Причины для отказа на границе бывают разные, самые распространенные — отсутствие медицинской страховки, проблемы с документами, нехватка денег или нарушение миграционного законодательства.