Пересечение границы 2025 — почему украинцев могут не пустить в Польшу

Часто иностранцы сталкиваются с непредсказуемыми проблемами на границе. Не всех украинцев пускают в Польшу, поскольку некоторые существенные основания могут привести к отказу во въезде. Обычно на границе разворачивают людей, у которых проблемы с документами или багажом.

Почему могут не пустить в Польшу в 2025 году

Украинцам не нужна виза для посещения Польши, если цель их путешествия — туристическая или частная. Достаточно иметь биометрический загранпаспорт, поскольку между двумя государствами действует безвизовый режим. Однако на границе приходится проходить паспортный и таможенный контроли, а результаты проверки могут оказаться отрицательными.

Причины отказа во въезде бывают разными, но чаще всего они связаны с документами или финансами. Самые распространенные случаи включают:

отсутствие медицинского страхования;

недостаточное материальное обеспечение;

неубедительная цель поездки;

нарушение миграционного законодательства в прошлом;

перевозка запрещенных вещей.

Что касается медицинского страхования, то этот документ надо иметь обязательно, хотя пограничники не всегда проверяют его наличие. Полис должен действовать на территории Польши и других стран Шенгенской зоны, покрывая лечение на сумму минимум 30 000 евро.

Второе основание для отказа — недостаточная сумма в кошельке. Иностранцев могут попросить подтвердить свою платежеспособность, то есть доказать, что финансов хватит на весь период пребывания за границей и возвращение домой. Минимальная сумма для въезда в Польшу составляет 300 злотых на путешествие до 4 дней. Если планируется более длинная поездка, надо иметь 75 злотых на каждый день.

Наконец, не помешает возить с собой документы в подтверждение цели вашего путешествия. Например, у туристов могут потребовать бронирование комнаты в отеле и обратный билет, сотрудникам придется предъявить трудовой договор или приглашение от работодателя, а студенты должны иметь справку о зачислении в образовательное учреждение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские пограничники могут проверять платежеспособность иностранцев и лиц без гражданства. Для этого путешественники должны показать наличные, которых хватит на весь период пребывания в Украине. Минимальная сумма на месяц — около 60 000 грн.

Также мы писали, что украинцы могут вывозить за границу любой размер наличных, но без декларирования разрешено только до 10 000 евро. Превышение этой суммы требует письменного декларирования и подтверждения происхождения денег.