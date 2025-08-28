Перетин кордону 2025 — чому українців можуть не пустити в Польщу

Українські паспорти. Фото: ДПСУ/Facebook

Часто іноземці стикаються з непередбачуваними проблемами на кордоні. Не всіх українців пускають до Польщі, оскільки деякі суттєві підстави можуть призвести до відмови у в’їзді. Зазвичай на кордоні розвертають людей, в яких негаразди з документами чи багажем.

Про це йдеться на порталі Visit Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Чому можуть не пустити в Польщу у 2025 році

Українцям не потрібна віза для відвідування Польщі, якщо мета їх подорожі — туристична або приватна. Достатньо мати біометричний закордонний паспорт, оскільки між обома державами діє безвізовий режим. Однак на кордоні доводиться проходити паспортний і митний контролі, а результати перевірки можуть виявитися негативними.

Причини відмови у в'їзді бувають різними, але найчастіше вони пов'язані з документами або фінансами. Найпоширеніші випадки включають:

відсутність медичного страхування;

недостатнє матеріальне забезпечення;

непереконлива мета поїздки;

порушення міграційного законодавства в минулому;

перевезення заборонених речей.

Що стосується медичного страхування, то цей документ треба мати обов’язково, хоча прикордонники не завжди перевіряють його наявність. Поліс повинен діяти на території Польщі та інших країн Шенгенської зони, покриваючи лікування на суму мінімум 30 000 євро.

Друга підстава для відмови — недостатня сума у гаманці. Іноземців можуть попросити підтвердити свою платоспроможність, тобто довести, що фінансів вистачить на весь період перебування за кордоном і повернення додому. Мінімальна сума для в’їзду в Польщу становить 300 злотих на подорож до 4 днів. Якщо планується довша поїздка, треба мати 75 злотих на кожен день.

Нарешті, не завадить возити із собою документи на підтвердження мети вашої мандрівки. Наприклад, у туристів можуть вимагати бронювання кімнати в готелі та зворотний квиток, працівникам доведеться пред’явити трудовий договір або запрошення від роботодавця, а студенти повинні мати довідку про зарахування в освітній заклад.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські прикордонники можуть перевіряти платоспроможність іноземців та осіб без громадянства. Для цього мандрівники повинні показати готівку, якої вистачить на весь період перебування в Україні. Мінімальна сума на місяць — близько 60 000 грн.

Також ми писали, що українці можуть вивозити за кордон будь-який розмір готівки, але без декларування дозволено лише до 10 000 євро. Перевищення цієї суми вимагає письмового декларування і підтвердження походження коштів.