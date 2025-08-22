Перетин кордону з готівкою — що загрожує за вивезення великої суми з України

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Плануючи виїзд за кордон, українці думають над питанням, скільки валюти брати в дорогу. В пункті пропуску можуть виникнути проблеми з митним контролем. Найбільше ризикують громадяни, які вивозять в іншу країну велику суму готівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує за вивезення валюти з України.

Яку суму можна вивезти з України

Українське законодавство не встановлює обмеження на перетин кордону з валютними цінностями. Наші громадяни можуть вивозити будь-яку суму, але доведеться змиритися з посиленою перевіркою. За інформацією на сайті Державної митної служби, заборонено транспортувати готівку без декларування.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу", — констатували фахівці.

Це обов’язкова вимога при виїзді з України, якщо в гаманці мандрівника лежить понад 10 000 євро (у гривні, доларах, злотих, фунтах чи будь-якій іншій валюті). Плюс доведеться підтвердити джерела походження фінансів, надавши контролюючому органу виписки з банків, квитанції про зняття готівки тощо.

Що загрожує за вивезення валюти

В разі ухилення від законодавчо встановленого зобов’язання порушнику загрожує фінансова санкція за статтею 471 Митного кодексу України. Переміщення готівки через кордон без декларування карається штрафом у розмірі 20% від суми, яка перевищує еквівалент 10 000 євро (за офіційним курсом НБУ на день виїзду).

Щоб уникнути потенційних проблем, рекомендується тримати гроші на банківських рахунках. Картки не підпадають під дію обмеження, а правила декларування на них не поширюються. Це безпечний спосіб вивезти з України фінанси без потреби підтверджувати джерела їх походження. Але пам’ятайте, що існують окремі вимоги до зняття готівки за кордоном.

