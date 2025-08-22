Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Проблемна готівка — від яких купюр легше позбутися, ніж обміняти

Проблемна готівка — від яких купюр легше позбутися, ніж обміняти

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 17:12
Ці купюри долара неможливо здати — яка валюта не має шансів в обмінниках
Люди біля обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці не можуть обміняти деякі купюри долара. Від них легше позбутися, ніж намагатися знайти покупця чи альтернативний спосіб продажу. Такою готівкою навіть не вдасться розрахуватися за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які банкноти долара не приймають на обмін в Україні.

Реклама
Читайте також:

Великі номінали долара

Фінансові установи нерідко відмовляють клієнтам в обміні старих купюр, зокрема 1996-2006 років випуску. Але такі гроші можна продати, навіть якщо доведеться заплатити комісію чи здати банкноти за подвійним курсом. Тоді як долари великих номіналів обміняти шансів немає.

В обігу досі залишаються банкноти 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, хоча вони здебільшого зосереджені в руках колекціонерів. За інформацією Бюро гравіювання та друку США, рішення припинити емісію ухвалило Міністерство фінансів спільно з Федеральною резервною системою в 1969 році. А востаннє такі купюри друкували в 1945 році.

Здати готівку великого номіналу в обмінник точно не вийде, але на чорному ринку валюту можуть купити. Наразі такі паперові гроші розглядають як інвестиційний актив і предмет колекціонування, оскільки в розрахункових операцій їх точно не вдасться використати.

Сильно пошкоджені долари

Якщо долари сильно зношені, банківські установи та обмінники їх не приймуть. Доведеться віддавати пошкоджені купюри на інкасо, тобто замовляти послугу заміни (готівку відправляють в іноземний банк-кореспондент). Така доля спіткає валюту з однією або кількома ознаками зі списку:

  • розриви паперу на частини;
  • змінений колір зображень;
  • пошкоджені елементи дизайну і захисту;
  • локальні забруднення (плями), площа яких перевищує 50%;
  • обпалення, пошкодження внаслідок тривалої дії вологи, хімікатів;
  • друкарські недоліки.

Це передбачено змінами до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. На інкасо відправляють великі суми, оскільки це платна послуга. Немає сенсу замовляти заміну однієї-двох пошкоджених купюр, бо витрати будуть неспівмірними.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явиться нова онлайн-валюта — такі звані "мрійки", доступні для використання в мобільному освітньому застосунку "Мрія". Їх дозволять обмінювати в кінотеатрах, різних мережах і навіть у магазинах на продукти.

Також ми писали, що робити українцям, які знайшли фальшиві долари. Таку валюту необхідно відправити на дослідження в НБУ або віддати правоохоронцям для проведення розслідування. Але вартість готівки власникам не відшкодовують.

долар валюта обмін валют банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації