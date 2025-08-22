Ці купюри долара неможливо здати — яка валюта не має шансів в обмінниках

Люди біля обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці не можуть обміняти деякі купюри долара. Від них легше позбутися, ніж намагатися знайти покупця чи альтернативний спосіб продажу. Такою готівкою навіть не вдасться розрахуватися за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які банкноти долара не приймають на обмін в Україні.

Реклама

Читайте також:

Великі номінали долара

Фінансові установи нерідко відмовляють клієнтам в обміні старих купюр, зокрема 1996-2006 років випуску. Але такі гроші можна продати, навіть якщо доведеться заплатити комісію чи здати банкноти за подвійним курсом. Тоді як долари великих номіналів обміняти шансів немає.

В обігу досі залишаються банкноти 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, хоча вони здебільшого зосереджені в руках колекціонерів. За інформацією Бюро гравіювання та друку США, рішення припинити емісію ухвалило Міністерство фінансів спільно з Федеральною резервною системою в 1969 році. А востаннє такі купюри друкували в 1945 році.

Здати готівку великого номіналу в обмінник точно не вийде, але на чорному ринку валюту можуть купити. Наразі такі паперові гроші розглядають як інвестиційний актив і предмет колекціонування, оскільки в розрахункових операцій їх точно не вдасться використати.

Сильно пошкоджені долари

Якщо долари сильно зношені, банківські установи та обмінники їх не приймуть. Доведеться віддавати пошкоджені купюри на інкасо, тобто замовляти послугу заміни (готівку відправляють в іноземний банк-кореспондент). Така доля спіткає валюту з однією або кількома ознаками зі списку:

розриви паперу на частини;

змінений колір зображень;

пошкоджені елементи дизайну і захисту;

локальні забруднення (плями), площа яких перевищує 50%;

обпалення, пошкодження внаслідок тривалої дії вологи, хімікатів;

друкарські недоліки.

Це передбачено змінами до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. На інкасо відправляють великі суми, оскільки це платна послуга. Немає сенсу замовляти заміну однієї-двох пошкоджених купюр, бо витрати будуть неспівмірними.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явиться нова онлайн-валюта — такі звані "мрійки", доступні для використання в мобільному освітньому застосунку "Мрія". Їх дозволять обмінювати в кінотеатрах, різних мережах і навіть у магазинах на продукти.

Також ми писали, що робити українцям, які знайшли фальшиві долари. Таку валюту необхідно відправити на дослідження в НБУ або віддати правоохоронцям для проведення розслідування. Але вартість готівки власникам не відшкодовують.