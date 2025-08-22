Відео
Нова "валюта" для українців — що стане доступно з 1 жовтня 2025

Нова "валюта" для українців — що стане доступно з 1 жовтня 2025

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 15:05
Для українців розробили онлайн-валюту — хто і де може нею скористатися
Батьки з донькою. Фото: Unsplash

Деякі українці зможуть користуватися новою валютою під назвою "мрійки". Вона стане доступною з 1 жовтня 2025 року, але для обмеженого кола користувачів мобільного застосунку "Мрія" (інструмент для школярів).

Деталі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на власній сторінці в TikTok.

Читайте також:

На що витратити нову "валюту"

Тестування "мрійок" в освітньому додатку розпочнеться з 1 жовтня, до нього долучать близько 10-15 тисяч дітей. А вже з наступного року проєкт поширять на всі державні та приватні школи, які доєднаються до "Мрії". Станом на 1 вересня 2025 року передбачається залучення орієнтовно 2 тисяч закладів по всій Україні.

Валюта буде нараховуватися у вигляді балів за виконані завдання, сформовані індивідуально для кожного користувача із застосуванням технології штучного інтелекту. Наприклад, учні зароблятимуть "мрійки" за:

  • проходження вікторин всередині застосунку;
  • покращення оцінок з різних шкільних предметів;
  • виконання квестів тощо.

"Система згенерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — "мрійки", а потім можете в кінотеатрах, мережах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти/послуги", — уточнив Михайло Федоров.

До проєкту приєднаються компанії-партнери, тож внутрішня валюта стане у пригоді. Список бізнесів наразі не розкривають, але відомо, що балами вдасться розрахуватися за квитки в кіно, витратити їх на майстеркласи, квести і навчальні курси. Передбачається, що нововведення дозволить краще залучити школярів у навчальний процес і стане для них мотивацією.

Для чого створили "Мрію"

Створення цілої екосистеми для шкіл було ініціативою президента Володимира Зеленського, яку реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України. Мобільний застосунок і сайт об’єднують всіх учасників процесу: батьків, дітей, адміністрацію закладів, педагогів.

Список доступних функцій доволі широкий. Екосистема включає:

  • конструктор розкладу;
  • динаміку досягнень;
  • чати на базі Signal;
  • бібліотеку персоналізованого контенту;
  • календарно-тематичне планування тощо.

Батьки можуть перевіряти результати навчання дітей і контролювати виконання домашніх завдань, учні — дивитися оцінки і переглядати матеріали уроків, вчителі — задавати ДЗ, планувати свою роботу і виставляти оцінки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, батьки можуть давати дітям кишенькові гроші на їх власні потреби. Першокласникам — малечі до 7 років — вистачить близько 100 грн на тиждень. Але суми варіюються залежно від населеного пункту, бюджету родини і навіть статі дитини.

Також ми писали, з якого віку дитина може жити окремо від батьків. Закон дозволяє шістнадцятирічним українцям на власний розсуд вирішувати це питання. До 10 років місце проживання дитини визначається за згодою батьків.

Михайло Федоров школи діти додаток Мрія валюта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
