Для українців розробили онлайн-валюту — хто і де може нею скористатися

Нова "валюта" для українців — що стане доступно з 1 жовтня 2025
Деякі українці зможуть користуватися новою валютою під назвою "мрійки". Вона стане доступною з 1 жовтня 2025 року, але для обмеженого кола користувачів мобільного застосунку "Мрія" (інструмент для школярів).
Деталі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на власній сторінці в TikTok.
На що витратити нову "валюту"
Тестування "мрійок" в освітньому додатку розпочнеться з 1 жовтня, до нього долучать близько 10-15 тисяч дітей. А вже з наступного року проєкт поширять на всі державні та приватні школи, які доєднаються до "Мрії". Станом на 1 вересня 2025 року передбачається залучення орієнтовно 2 тисяч закладів по всій Україні.
Валюта буде нараховуватися у вигляді балів за виконані завдання, сформовані індивідуально для кожного користувача із застосуванням технології штучного інтелекту. Наприклад, учні зароблятимуть "мрійки" за:
- проходження вікторин всередині застосунку;
- покращення оцінок з різних шкільних предметів;
- виконання квестів тощо.
"Система згенерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — "мрійки", а потім можете в кінотеатрах, мережах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти/послуги", — уточнив Михайло Федоров.
До проєкту приєднаються компанії-партнери, тож внутрішня валюта стане у пригоді. Список бізнесів наразі не розкривають, але відомо, що балами вдасться розрахуватися за квитки в кіно, витратити їх на майстеркласи, квести і навчальні курси. Передбачається, що нововведення дозволить краще залучити школярів у навчальний процес і стане для них мотивацією.
Для чого створили "Мрію"
Створення цілої екосистеми для шкіл було ініціативою президента Володимира Зеленського, яку реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України. Мобільний застосунок і сайт об’єднують всіх учасників процесу: батьків, дітей, адміністрацію закладів, педагогів.
Список доступних функцій доволі широкий. Екосистема включає:
- конструктор розкладу;
- динаміку досягнень;
- чати на базі Signal;
- бібліотеку персоналізованого контенту;
- календарно-тематичне планування тощо.
Батьки можуть перевіряти результати навчання дітей і контролювати виконання домашніх завдань, учні — дивитися оцінки і переглядати матеріали уроків, вчителі — задавати ДЗ, планувати свою роботу і виставляти оцінки.
Що ще варто знати українцям
