Для українців розробили онлайн-валюту — хто і де може нею скористатися

Деякі українці зможуть користуватися новою валютою під назвою "мрійки". Вона стане доступною з 1 жовтня 2025 року, але для обмеженого кола користувачів мобільного застосунку "Мрія" (інструмент для школярів).

Деталі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на власній сторінці в TikTok.

На що витратити нову "валюту"

Тестування "мрійок" в освітньому додатку розпочнеться з 1 жовтня, до нього долучать близько 10-15 тисяч дітей. А вже з наступного року проєкт поширять на всі державні та приватні школи, які доєднаються до "Мрії". Станом на 1 вересня 2025 року передбачається залучення орієнтовно 2 тисяч закладів по всій Україні.

Валюта буде нараховуватися у вигляді балів за виконані завдання, сформовані індивідуально для кожного користувача із застосуванням технології штучного інтелекту. Наприклад, учні зароблятимуть "мрійки" за:

проходження вікторин всередині застосунку;

покращення оцінок з різних шкільних предметів;

виконання квестів тощо.

"Система згенерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — "мрійки", а потім можете в кінотеатрах, мережах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти/послуги", — уточнив Михайло Федоров.

До проєкту приєднаються компанії-партнери, тож внутрішня валюта стане у пригоді. Список бізнесів наразі не розкривають, але відомо, що балами вдасться розрахуватися за квитки в кіно, витратити їх на майстеркласи, квести і навчальні курси. Передбачається, що нововведення дозволить краще залучити школярів у навчальний процес і стане для них мотивацією.

Для чого створили "Мрію"

Створення цілої екосистеми для шкіл було ініціативою президента Володимира Зеленського, яку реалізувало Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України. Мобільний застосунок і сайт об’єднують всіх учасників процесу: батьків, дітей, адміністрацію закладів, педагогів.

Список доступних функцій доволі широкий. Екосистема включає:

конструктор розкладу;

динаміку досягнень;

чати на базі Signal;

бібліотеку персоналізованого контенту;

календарно-тематичне планування тощо.

Батьки можуть перевіряти результати навчання дітей і контролювати виконання домашніх завдань, учні — дивитися оцінки і переглядати матеріали уроків, вчителі — задавати ДЗ, планувати свою роботу і виставляти оцінки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, батьки можуть давати дітям кишенькові гроші на їх власні потреби. Першокласникам — малечі до 7 років — вистачить близько 100 грн на тиждень. Але суми варіюються залежно від населеного пункту, бюджету родини і навіть статі дитини.

Також ми писали, з якого віку дитина може жити окремо від батьків. Закон дозволяє шістнадцятирічним українцям на власний розсуд вирішувати це питання. До 10 років місце проживання дитини визначається за згодою батьків.