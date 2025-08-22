Відео
Кишенькові гроші у школу — скільки давати першокласнику у 2025

Кишенькові гроші у школу — скільки давати першокласнику у 2025

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 10:05
Кишенькові гроші для першокласника — яку суму давати дитині до 7 років
Купюра 100 гривень. Фото: УНІАН

Відправляючи дитину в 1 клас, батькам потрібно думати не лише про наявність шкільного приладдя. Навіть у віці до 7 років малеча потребує власних коштів на якісь дрібнички, наприклад, маленькі іграшки, солодощі або канцелярію. Тому важливо розуміти, скільки буде правильно виділяти першокласнику кишенькових у 2025 році.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з експертами і дізналася, яку суму кишенькових можна давати дитині в школу.

Читайте також:

Гроші для дитини до 7 років

Загалом це питання залишається на розсуд батьків: у кого є фінансова змога, той виділяє більший бюджет на дитячі кишенькові. Але варто пам’ятати, що першокласники мають мінімальне поняття про фінансову грамотність. Якщо постійно давати сину чи доньці великі суми на особисті потреби, можна їх розбалувати.

"Дітям 7-12 років потрібно давати кошти раз на тиждень. Так вони починають вчитися плануванню коштів і контролю своїх витрат. А підлітки вчитимуться вже довгостроковому управлінню бюджетом, отримуючи кошти раз на місяць", — зауважила вчителька фінансової грамотності Олена Ярова.

Сума залежить від багатьох факторів, зокрема місця проживання, матеріального стану родини, навіть статі дитини. Бо дівчата потребують грошей на косметику, аксесуари і солодощі, а хлопці витрачають кишенькові на ігри, фастфуд і гаджети.

Кишенькові гроші у школу — скільки давати першокласнику у 2025 - фото 1
Сума кишенькових для дитини до 7 років. Фото: Новини.LIVE

Чи мають батьки контролювати витрати

На думку психотерапевтки Ольги Голубицької, батьки не повинні вимагати від дитини звіту, куди були витрачені кишенькові. Надмірний контроль ніколи не призводить до позитивного результату, скоріше навпаки: тиск на підлітка майже завжди провокує спротив з його боку.

"Обговорювати м'яко доцільність чи недоцільність покупок можна. Однак загалом, особливо що стосується підлітків, не треба втручатися і повчати. Якщо дитина захоче купити щось заборонене, вона все одно це зробить", — пояснила експертка.

І додала, що сума кишенькових має бути фіксованою до досягнення певного віку. Збільшити витрати можна з 10 років, адже потреби дитини змінюються з кожним роком. Важливе правило для українців: у жодному разі не використовувати фінанси як привід для маніпуляцій чи покарання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують розширити програму безплатного харчування для школярів. Уже 1,5 млн учнів початкових класів мають такі обіди, а з наступного 2026 року проєкт охопить усіх школярів 1-11 класів.

Також ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення соціальних виплат родинам із дітьми. Допомога при народженні зросте до 50 000 грн, плюс запровадять щомісячні виплати по 7 000 грн для батьків із дитиною до року.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
