Виплати для сімей з дітьми можуть зрости — українцям назвали нові суми

19 серпня 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який значно розширює соціальну підтримку для родин із дітьми. За документ проголосували 290 народних депутатів.

Про те, на скільки можуть зрости виплати та які додаткові зміни готує влада для родин з дітьми, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На скільки хочуть підвищити виплати при народженні дитини

Найважливіша зміна — зростання одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн. Якщо раніше це було 41 280 грн і виплачували їх частинами, то після ухвалення закону гроші видаватимуться одразу повною сумою.

"Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частина виплачувалась щомісяця. Тепер — однією сумою", — написав у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Що ще передбачає законопроєкт

Документ також передбачає низку інших нововведень. Зокрема, вагітні жінки, які не мають страхового стажу, зможуть отримувати щомісяця по 7 000 грн.

Для одного з батьків, опікунів чи родичів встановлюється допомога з догляду за дитиною до року в орієнтовному розмірі 7 000 грн на місяць.

"Запропонована сума — 7 000 грн щомісяця, але точний розмір встановить Кабмін", — уточнив народний депутат Олексій Гончаренко.

Передбачено й підтримку для працюючих батьків через програму "єЯсла". Вона дозволить:

сплачувати ЄСВ за того з батьків, хто тимчасово залишився вдома з малюком;

компенсувати витрати на догляд за дитиною від 1 до 3 років — до 8 000 грн щомісяця.

"Пакунок малюка" залишиться, але стане гнучкішим. Його можна буде отримати ще з 36-го тижня вагітності. Окремо для школярів передбачено "Пакунок школяра" — батьки кожного першокласника отримають 5 000 грн одноразово на підготовку до навчання, незалежно від доходів сім’ї.

Таким чином, законопроєкт охоплює як підтримку під час вагітності, так і допомогу батькам у перші роки життя дитини та під час підготовки до школи. Попереду друге читання, після якого закон може остаточно набрати чинності.

