Пакунок школяра — як отримати, скільки виплачують та на що можна витратити

В Україні почала працювати нова державна програма "Пакунок школяра", яку адмініструє Пенсійний фонд. Вона передбачає разову виплату 5 000 грн на кожну дитину, що йде в перший клас. Якщо у сім’ї двоє дітей, гроші нараховуються окремо на кожного першокласника.

Про те, як отримати гроші та на що їх можна буде витратити, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може отримати допомогу

Право на виплату мають батьки або законні представники дітей, які у 2025–2026 навчальному році підуть до першого класу на території, контрольованій Україною.

Якщо дитина зараз перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, виплату можна оформити після повернення.

Як подати заяву на виплату

Зробити це можна особисто або офлайн. Щоб подати заявку онлайн, зайдіть в застосунок "Дія", а далі потрібно:

Вибрати "Сервіси", натиснути "Допомога від держави" та обрати "Пакунок школяра". Вказати дитину, на яку оформлюється заявка. Обрати або відкрити Дія.Картку. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Офлайн це можна зробити у сервісному центрі Пенсійного фонду. До заяви додаються: паспорт або інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП (за наявності) та документи, що підтверджують повноваження законного представника, якщо потрібно.

Інші документи подаються лише у випадку, коли Пенсійний фонд не може отримати їх електронно. Заяву потрібно подати до 15 листопада 2025 року. Після перевірки фонд перераховує гроші на ваш банківський рахунок.

На що можна витратити отримані гроші

Отримані 5 000 грн можна витратити лише на шкільне приладдя, одяг та взуття для першокласників. Розраховуватися можна лише безготівково — у магазинах або у підприємців із відповідним видом діяльності.

Кошти можна витратити протягом 180 днів із моменту зарахування. Варто також зазначити, що виплата не враховується у загальний дохід сім’ї при отриманні інших соціальних допомог.

Чому в Україні необхідно змінити підхід до соціальних виплат

За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, держава сформувала 57 різних допомог. Однак ці виплати настільки маленькі, що людина себе відчуває дуже мізерною, а не гідною.

За словами Улютіна, без зміни цього підходу, ми точно так же не зможемо змінити нашу соціальну політику. І базова соціальна допомога — це частина цього процесу.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко також підкреслила, що важливо оновити систему соціальних виплат, зокрема переглянути розмір базової пенсії.

Вона повідомила, що розширену допомогу при народженні дитини отримають близько 180 тисяч сімей. До 2026 року програмами "єЯсла" та "єСадок" планується охопити ще 100 тисяч сімей з дітьми до трьох років.

Крім того, держава виділить 25 млрд грн у 2025 році та 50 млрд грн у 2026 році на підтримку розвитку прифронтових регіонів. Уряд також працює над підвищенням зарплат для педагогів і медиків, які працюють у цих територіях.

