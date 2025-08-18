Пакет школьника — как получить, сколько выплачивают и на что можно потратить

Первоклассники в классе. Фото: УНИАН

В Украине начала работать новая государственная программа "Пакет школьника", которую администрирует Пенсионный фонд. Она предусматривает разовую выплату 5 000 грн на каждого ребенка, идущего в первый класс. Если в семье двое детей, деньги начисляются отдельно на каждого первоклассника.

О том, как получить деньги и на что их можно будет потратить, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить помощь

Право на выплату имеют родители или законные представители детей, которые в 2025-2026 учебном году пойдут в первый класс на территории, контролируемой Украиной.

Если ребенок сейчас находится за границей или на временно оккупированных территориях, выплату можно оформить после возвращения.

Как подать заявление на выплату

Сделать это можно лично или офлайн. Чтобы подать заявку онлайн, зайдите в приложение "Дія", а дальше нужно:

Выбрать "Сервисы", нажать "Помощь от государства" и выбрать "Пакет школьника". Указать ребенка, на которого оформляется заявка. Выбрать или открыть Дія.Карту. Проверить данные и подписать заявление Дія.Підписом.

Офлайн это можно сделать в сервисном центре Пенсионного фонда. К заявлению прилагаются: паспорт или другой документ, подтверждающий личность, РНОКПП (при наличии) и документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если нужно.

Другие документы подаются только в случае, когда Пенсионный фонд не может получить их электронно. Заявление нужно подать до 15 ноября 2025 года. После проверки фонд перечисляет деньги на ваш банковский счет.

На что можно потратить полученные деньги

Полученные 5 000 грн можно потратить только на школьные принадлежности, одежду и обувь для первоклассников. Рассчитываться можно только по безналу — в магазинах или у предпринимателей с соответствующим видом деятельности.

Средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления. Стоит также отметить, что выплата не учитывается в общий доход семьи при получении других социальных пособий.

Почему в Украине необходимо изменить подход к социальным выплатам

По словам министра соцполитики Дениса Улютина, государство сформировало 57 различных пособий. Однако эти выплаты настолько маленькие, что человек себя чувствует очень мизерным, а не достойным.

По словам Улютина, без изменения этого подхода, мы точно не сможем изменить нашу социальную политику. И базовая социальная помощь — это часть этого процесса.

Премьер-министр Юлия Свириденко также подчеркнула, что важно обновить систему социальных выплат, в частности, пересмотреть размер базовой пенсии.

Она сообщила, что расширенную помощь при рождении ребенка получат около 180 тысяч семей. До 2026 года программами "єЯсла" и "єСадок" планируется охватить еще 100 тысяч семей с детьми до трех лет.

Кроме того, государство выделит 25 млрд грн в 2025 году и 50 млрд грн в 2026 году на поддержку развития прифронтовых регионов. Правительство также работает над повышением зарплат для педагогов и медиков, которые работают в этих территориях.

