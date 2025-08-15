Витрати на першокласника — скільки коштує зібрати дитину в школу у 2025 році

Першокласники з квітами. Фото: УНІАН

Початок нового навчального року близько, тому настав час батькам замислитися над купівлею необхідних речей дітям. Першокласникам знадобиться чимало канцелярських виробів, оскільки доведеться все збирати з нуля. Плюс витрати включають одяг і взуття.

Сайт Новини.LIVE підрахував, скільки коштує зібрати дитину в перший клас у 2025 році.

Витрати на канцелярію

Зошити, ручки, обкладинки на книги, рюкзак, пенал, настільний набір… Список необхідних товарів доволі широкий. Ми орієнтувалися на середні ціни в Україні, але вартість цих предметів може сильно варіюватися, залежно від міста, виробника, магазину і навіть часу шопінгу.

Плюс у підрахунку використані ціни без знижок, тому батькам вдасться зекономити на канцелярії для першокласника за умови моніторингу вигідних пропозицій. Проаналізувавши вартість мінімального набору школяра у 2025 році, вдалося вияснити, що середні витрати на приладдя в серпні становитимуть орієнтовно 3 329 грн.

Середня вартість набору для першокласника. Фото: Новини.LIVE

Очевидно, більшість товарів можна придбати дешевше, якщо провести моніторинг цін. Наприклад, на ринках портфелі продають за 1000-1500 грн у середньому, але ми брали орієнтовну вартість якісного виробу. За потреби на шкільний рюкзак можна витратити понад 3000 грн, він здатен прослужити навіть два роки.

Так само зекономити вдасться на зошитах, ручках, фломастерах і настільних наборах. Але мінімальні ціни не гарантують, що речі протримаються довго. Особливо якщо мова про використання активними першокласниками — дітьми у віці 5-7 років.

Витрати на одяг і взуття

Принаймні на перший дзвоник батькам доведеться купити новий одяг. Хлопчикам, наприклад, знадобляться сорочка, штани, піджак і вихідні туфлі, дівчаткам — блузка, спідниця і святкове взуття. Також школярам потрібен спеціальний одяг для фізкультури: спортивний костюм і кросівки.

Витрати на одяг для хлопчика. Фото: Новини.LIVE

Підрахувавши загальну вартість товарів, ми з’ясували, що середні витрати на хлопчика трохи більші, ніж на дівчинку. Наприклад, вихідний образ першокласника коштуватиме його батькам орієнтовно 3400 грн, а першокласниці — близько 2500 грн. Якщо купити сукню замість блузки та спідниці, вдасться заощадити ще кілька сотень.

Витрати на одяг для дівчинки. Фото: Новини.LIVE

Як результат, одяг і взуття для хлопчика потягнуть на 7000 грн у середньому, для дівчинки — на 5900 грн. Підсумувавши загальні витрати, виходить, що батьки повинні віддати магазинам від 9000 до 10 500 грн (залежно від статі дитини) у серпні 2025 року. Це орієнтовна сума, яка може збільшитися чи зменшитися за бажанням самих покупців.

