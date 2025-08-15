Видео
Главная Экономика Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс — сумма в 2025 году

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс — сумма в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:05
Расходы на первоклассника — сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году
Первоклассники с цветами. Фото: УНИАН

Начало нового учебного года близко, поэтому пришло время родителям задуматься над покупкой необходимых вещей детям. Первоклассникам понадобится немало канцелярских изделий, поскольку придется все собирать с нуля. Плюс расходы включают одежду и обувь.

Сайт Новини.LIVE подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в первый класс в 2025 году.

Расходы на канцелярию

Тетради, ручки, обложки на книги, рюкзак, пенал, настольный набор... Список необходимых товаров довольно широкий. Мы ориентировались на средние цены в Украине, но стоимость этих предметов может сильно варьироваться, в зависимости от города, производителя, магазина и даже времени шопинга.

Плюс в подсчете использованы цены без скидок, поэтому родителям удастся сэкономить на канцелярии для первоклассника при условии мониторинга выгодных предложений. Проанализировав стоимость минимального набора школьника в 2025 году, удалось выяснить, что средние расходы в августе составят ориентировочно 3329 грн.

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс — сумма в 2025 году - фото 1
Средняя стоимость набора для первоклассника. Фото: Новини.LIVE

Очевидно, большинство товаров можно приобрести дешевле, если провести мониторинг цен. Например, на рынках портфели продают за 1000-1500 грн в среднем, но мы брали ориентировочную стоимость качественного изделия. При необходимости на школьный рюкзак можно потратить более 3000 грн, он способен прослужить даже два года.

Так же сэкономить удастся на тетрадях, ручках, фломастерах и настольных наборах. Но минимальные цены не гарантируют, что вещи продержатся долго. Особенно, если речь об использовании активными первоклассниками — детьми в возрасте 5-7 лет.

Расходы на одежду и обувь

По крайней мере на первый звонок родителям придется купить новую одежду. Мальчикам, например, понадобятся рубашка, брюки, пиджак и выходные туфли, девочкам — блузка, юбка и праздничная обувь. Также школьникам нужна специальная одежда для физкультуры: спортивный костюм и кроссовки.

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс — сумма в 2025 году - фото 2
Расходы на одежду для мальчика. Фото: Новини.LIVE

Подсчитав общую стоимость товаров, мы выяснили, что средние расходы на мальчика немного больше, чем на девочку. Например, выходной образ первоклассника обойдется его родителям ориентировочно в 3400 грн, а первоклассницы — около 2500 грн. Если купить платье вместо блузки и юбки, удастся сэкономить еще несколько сотен.

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс — сумма в 2025 году - фото 3
Расходы на одежду для девочки. Фото: Новини.LIVE

Как результат, одежда и обувь для мальчика потянут на 7000 грн в среднем, для девочки — на 5900 грн. Подытожив общие расходы, получается, что родители должны отдать магазинам от 9000 до 10 500 грн (в зависимости от пола ребенка) в августе 2025 года. Это ориентировочная сумма, которая может увеличиться или уменьшиться по желанию самих покупателей.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
