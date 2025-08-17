Відео
Спадщина в Україні — яку частку гарантовано отримують діти

Спадщина в Україні — яку частку гарантовано отримують діти

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 10:35
Спадщина для неповнолітніх дітей — як прийняти та коли краще відмовитись від майна
Дівчинка тримає документ. Фото: Freepik

Кожна людина може заздалегідь вирішити долю свого майна після смерті, склавши заповіт. У ньому можна вказати будь-яких спадкоємців — як родичів, так і сторонніх осіб, підприємства, організації чи навіть державу.

Про те, чи можуть неповнолітні діти отримати спадок та що для цього потрібно, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Читайте також:

Чи можуть дітей позбавити спадку

Заповідач також має право позбавити спадщини будь-кого із законних спадкоємців. Водночас закон гарантує обов’язкову частку у спадщині для певних категорій осіб. Це:

  • малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти померлого;
  • діти, зачаті за життя спадкодавця, але народжені після його смерті.

Вони мають право на половину тієї частки, яка належала б їм за законом.

Як прийняти спадщину

Загалом для цього потрібно протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця подати заяву нотаріусу. Однак є винятки:

  • якщо спадкоємець проживав разом із померлим, він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо не відмовився від неї;
  • діти також вважаються такими, що прийняли спадщину, навіть без заяви, якщо вони офіційно не відмовилися від своїх прав.

Заяву від імені дітей подають батьки чи опікуни, але з 14 років підлітки можуть звернутися до нотаріуса самостійно.

Спадщина — це не лише майно, а й борги. Якщо у померлого були кредити, вони переходять спадкоємцям, але тільки в межах вартості отриманої власності. Якщо борги перевищують цінність спадщини, варто зважити, чи доцільно її приймати.

Неповнолітні у віці 14–18 років можуть відмовитися від спадщини лише за згодою батьків чи органів опіки. Для малолітніх або недієздатних дітей відмова можлива тільки за рішенням опікунів та з дозволу органів опіки та піклування.

Якщо до спадщини входить майно, що підлягає держреєстрації (наприклад, нерухомість чи автомобіль), потрібно отримати свідоцтво про право на спадщину. Його видають після закінчення шести місяців від відкриття спадщини. Оформити свідоцтво можна у будь-який час — терміни отримання законом не обмежені.

Раніше ми писали, що під час спільного життя подружжя зазвичай набуває певне майно. Тому після розлучення часто постає питання, яким чином розподілити спільні активи.

Також ми розповідали, що в українському законодавстві передбачено, що у випадку смерті особи її спадкоємці отримують не лише належне майно, а й зобов’язані прийняти фінансові борги. До таких можуть належати кредити, заборгованість зі сплати аліментів, неоплачені комунальні рахунки чи штрафи.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
