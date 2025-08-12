Неочікувані вимоги — хто може втратити майно через обов'язки родича

Людина переглядає документ. Фото: Freepik

В Україні закон передбачає, що після смерті людини її спадкоємці успадковують не лише майно, але й фінансові зобов’язання. Це можуть бути кредити, несплачені аліменти, комунальні борги, штрафи чи інші суми, підтверджені рішенням суду.

Про те, чому українці можуть втратити майно через родича, пояснили на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Реклама

Читайте також:

Що можна отримати у спадок

До спадщини входить усе, що належало померлому на момент смерті: нерухомість, автомобілі, грошові кошти, банківські вклади та невиконані фінансові зобов’язання. Прийняти спадщину можна лише повністю — разом з усіма боргами, відмовитися від окремих зобов’язань неможливо.

Є й винятки. Зобов’язання, які пов’язані виключно з особою боржника і не можуть бути виконані іншими, припиняються зі смертю. Це передбачено статтею 608 Цивільного кодексу України.

Перевірити наявність боргів у спадкодавця можна кількома способами. Для цього слід подивитися інформацію про його участь у судових справах на сайті Судової влади України, перевірити відкриті виконавчі провадження на спеціальному онлайн-ресурсі, а також з’ясувати, чи є він у Єдиному реєстрі боржників.

Чому спадкоємці можуть втратити майно

Відповідальність спадкоємця обмежується вартістю успадкованого майна. Кредитори не мають права вимагати більше. Якщо у спадщині є банківський кредит, доведеться сплатити й відсотки — вони нараховуються з дня смерті спадкодавця, а не з моменту прийняття спадщини.

Згідно зі статтею 1281 ЦК України, кредитор має право заявити свої претензії протягом шести місяців після видачі спадкоємцю свідоцтва про право на спадщину або впродовж шести місяців з моменту, коли йому стало відомо про її прийняття.

Якщо ви погоджуєтеся прийняти спадщину з боргами, необхідно отримати свідоцтво про смерть, повідомити кредиторів, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини та через пів року офіційно вступити у свої права. Далі можна домовитися з кредиторами про спосіб погашення боргу — одноразово чи за графіком.

Якщо борги перевищують вартість майна, вигідніше відмовитися від спадщини. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса за місцем її відкриття із заявою про відмову. У випадку вимог кредитора варто повідомити його про своє рішення і порадити звернутися до нотаріуса для підтвердження.

Раніше ми писали, що в українських сім’ях майно, набуте під час спільного життя, зазвичай вважається спільною власністю. Тому після розлучення часто постає питання його поділу.

Також ми розповідали, що тема спадщини також є чутливою і нерідко призводить до сімейних конфліктів. Навіть заповіт не завжди гарантує відсутність суперечок, адже бувають випадки, коли спадкоємця можуть позбавити майна, якщо на це є законні підстави.