Неожиданные требования — кто может потерять имущество из-за обязанностей родственника

Человек просматривает документ. Фото: Freepik

В Украине закон предусматривает, что после смерти человека его наследники наследуют не только имущество, но и финансовые обязательства. Это могут быть кредиты, неуплаченные алименты, коммунальные долги, штрафы или другие суммы, подтвержденные решением суда.

О том, почему украинцы могут потерять имущество из-за родственника, объяснили на сайте Безоплатной правовой помощи.

Реклама

Читайте также:

Что можно получить в наследство

В наследство входит все, что принадлежало умершему на момент смерти: недвижимость, автомобили, денежные средства, банковские вклады и невыполненные финансовые обязательства. Принять наследство можно только полностью — вместе со всеми долгами, отказаться от отдельных обязательств невозможно.

Есть и исключения. Обязательства, которые связаны исключительно с личностью должника и не могут быть выполнены другими, прекращаются со смертью. Это предусмотрено статьей 608 Гражданского кодекса Украины.

Проверить наличие долгов у наследодателя можно несколькими способами. Для этого следует посмотреть информацию о его участии в судебных делах на сайте Судебной власти Украины, проверить открытые исполнительные производства на специальном онлайн-ресурсе, а также выяснить, есть ли он в Едином реестре должников.

Почему наследники могут потерять имущество

Ответственность наследника ограничивается стоимостью унаследованного имущества. Кредиторы не имеют права требовать больше. Если в наследстве есть банковский кредит, придется оплатить и проценты - они начисляются со дня смерти наследодателя, а не с момента принятия наследства.

Согласно статье 1281 ГК Украины, кредитор имеет право заявить свои претензии в течение шести месяцев после выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство или в течение шести месяцев с момента, когда ему стало известно о его принятии.

Если вы соглашаетесь принять наследство с долгами, необходимо получить свидетельство о смерти, уведомить кредиторов, подать нотариусу заявление о принятии наследства и через полгода официально вступить в свои права. Далее можно договориться с кредиторами о способе погашения долга — единовременно или по графику.

Если долги превышают стоимость имущества, выгоднее отказаться от наследства. Для этого нужно обратиться к нотариусу по месту его открытия с заявлением об отказе. В случае требований кредитора стоит сообщить ему о своем решении и посоветовать обратиться к нотариусу для подтверждения.

Ранее мы писали, что в украинских семьях имущество, приобретенное во время совместной жизни, обычно считается общей собственностью. Поэтому после развода часто возникает вопрос его раздела.

Также мы рассказывали, что тема наследства также является чувствительной и нередко приводит к семейным конфликтам. Даже завещание не всегда гарантирует отсутствие споров, ведь бывают случаи, когда наследника могут лишить имущества, если на это есть законные основания.