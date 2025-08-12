Видео
Неприятный сюрприз — кто может потерять имущество из-за родни

Дата публикации 12 августа 2025 11:25
Неожиданные требования — кто может потерять имущество из-за обязанностей родственника
Человек просматривает документ. Фото: Freepik

В Украине закон предусматривает, что после смерти человека его наследники наследуют не только имущество, но и финансовые обязательства. Это могут быть кредиты, неуплаченные алименты, коммунальные долги, штрафы или другие суммы, подтвержденные решением суда.

О том, почему украинцы могут потерять имущество из-за родственника, объяснили на сайте Безоплатной правовой помощи.

Что можно получить в наследство

В наследство входит все, что принадлежало умершему на момент смерти: недвижимость, автомобили, денежные средства, банковские вклады и невыполненные финансовые обязательства. Принять наследство можно только полностью — вместе со всеми долгами, отказаться от отдельных обязательств невозможно.

Есть и исключения. Обязательства, которые связаны исключительно с личностью должника и не могут быть выполнены другими, прекращаются со смертью. Это предусмотрено статьей 608 Гражданского кодекса Украины.

Проверить наличие долгов у наследодателя можно несколькими способами. Для этого следует посмотреть информацию о его участии в судебных делах на сайте Судебной власти Украины, проверить открытые исполнительные производства на специальном онлайн-ресурсе, а также выяснить, есть ли он в Едином реестре должников.

Почему наследники могут потерять имущество

Ответственность наследника ограничивается стоимостью унаследованного имущества. Кредиторы не имеют права требовать больше. Если в наследстве есть банковский кредит, придется оплатить и проценты - они начисляются со дня смерти наследодателя, а не с момента принятия наследства.

Согласно статье 1281 ГК Украины, кредитор имеет право заявить свои претензии в течение шести месяцев после выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство или в течение шести месяцев с момента, когда ему стало известно о его принятии.

Если вы соглашаетесь принять наследство с долгами, необходимо получить свидетельство о смерти, уведомить кредиторов, подать нотариусу заявление о принятии наследства и через полгода официально вступить в свои права. Далее можно договориться с кредиторами о способе погашения долга — единовременно или по графику.

Если долги превышают стоимость имущества, выгоднее отказаться от наследства. Для этого нужно обратиться к нотариусу по месту его открытия с заявлением об отказе. В случае требований кредитора стоит сообщить ему о своем решении и посоветовать обратиться к нотариусу для подтверждения.

Ранее мы писали, что в украинских семьях имущество, приобретенное во время совместной жизни, обычно считается общей собственностью. Поэтому после развода часто возникает вопрос его раздела.

Также мы рассказывали, что тема наследства также является чувствительной и нередко приводит к семейным конфликтам. Даже завещание не всегда гарантирует отсутствие споров, ведь бывают случаи, когда наследника могут лишить имущества, если на это есть законные основания.

кредиты долги наследство имущество завещание
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
