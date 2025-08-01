Оформлення заповіту — в яких випадках необхідно залучати свідків

Люди вивчають документ. Фото: Freepik

Складання заповіту — важливий крок, який вимагає дотримання чітких юридичних норм. Одним із поширених питань є необхідність присутності свідків під час оформлення документа.

Новини.LIVE пояснюють, в яких випадках при складанні заповіту без свідків не обійтись.

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Коли при складанні заповіту потрібні свідки

В ситуаціях, коли людина хоче скласти заповіт, але не може сама підписати чи прочитати документ, або ж вона просто хоче, щоб усе було максимально прозоро й без шансів на спір, залучаються свідки, як пояснили на порталі "Судова влада України". В усіх інших випадках залучення свідків не є обов'язковим, і здійснюється лише на вимогу заповідача.

Скільки треба свідків та що вони мають робити

Свідки не приймають рішень і не впливають на зміст заповіту. Їхня роль — підтвердити, що:

заповідач діє добровільно;

документ підписано у їх присутності;

усе відповідає закону.

Згідно зі статтею 1253 Цивільного кодексу України, якщо заповіт посвідчується за участю свідків, кількість останніх має становити не менше двох осіб. Гранична кількість свідків законом не встановлена.

Хто не може бути свідком

Свідками можуть виступати лише особи з повною цивільною дієздатністю. Недосягнення повністю дієздатною особою повноліття не є умовою для позбавлення її права брати участь у посвідченні заповіту як свідка.

Свідками не можуть бути:

нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;

спадкоємці за заповітом;

члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;

особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

При посвідченні заповіту кожен зі свідків зобов'язаний прочитати документ в голос та ставить на ньому свій підпис.

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