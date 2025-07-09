Коли потрібно змінити пул спадкоємців — чи можна скасувати заповіт

Людина вказує на графу в документі. Фото: Freepik

Заповіт — це найкращий спосіб розпорядитись майном на випадок своєї смерті. Однак доволі часто обставини змінюються і документ потрібно виправити або взагалі скасувати. При цьому не всі українці знають, як це правильно зробити.

Про те, чи можна скасувати або змінити уже складений заповіт та як це правильно зробити у 2025 році, зазначається на порталі "Дія".

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Щоб змінити або анулювати заповіт, потрібно звернутися до нотаріуса з письмовою заявою. У ній слід вказати своє бажання змінити або визнати заповіт недійсним.

Обов’язково, щоб підпис на цій заяві має бути нотаріально засвідчений. Якщо мова йде про секретний заповіт, потрібно також надати:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН).

Якщо ви вирішили відмовитися від секретного заповіту, нотаріус поверне вам конверт із документом. Але й у цьому випадку підпис на заяві про скасування має бути засвідчений нотаріально.

Як проходить анулювання заповіту

Людина має право у будь-який момент звернутися до нотаріуса або уповноваженого представника місцевої влади, щоб визнати заповіт недійсним. Після цього посадова особа робить відповідні записи:

у реєстрі нотаріальних дій;

в алфавітній книзі обліку заповітів;

на збереженому примірнику заповіту в архіві.

Якщо заповідач має свій примірник документа, його також визнають недійсним і додають до архіву.

Які документи потрібні для скасування заповіту

Для скасування заповіту потрібно підготувати такі документи:

ІПН;

заяву про анулювання;

примірник заповіту (якщо є);

паспорт громадянина України;

квитанцію про сплату держмита або підтвердження права на пільгу.

Зміна або скасування заповіту — це офіційна юридична процедура. Тож важливо дотриматися всіх вимог та правильно оформити документи, щоб усе було законно та не спричинило зайвих проблем у майбутньому.

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