Поза межами спадщини — які активи не отримають навіть найближчі родичі

Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Процедура спадкування передбачає перехід майнових прав і обов’язків від померлого (спадкодавця) до його спадкоємців. Цей процес може здійснюватися або згідно з волею, зафіксованою у заповіті, або відповідно до норм чинного законодавства.

Про те, які активи не можуть бути включені до спадщини у 2025 році, зазначається у статті 1219 Цивільного кодексу України.

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Яке майно може бути успадковане

Право на спадкування мають як живі особи на момент відкриття спадщини, так і ті, хто були зачаті ще за життя спадкодавця та народилися живими після його смерті.

До спадкової маси включаються усі права та обов’язки, які належали спадкодавцю і не припинилися з його смертю. Це можуть бути, наприклад, грошові заощадження, нерухомість, інші матеріальні цінності, а також деякі майнові права. Проте існують активи, які не підлягають спадкуванню.

Що не переходить у спадок

Згідно з положеннями статті 1219 ЦКУ, до спадщини не включаються права й обов’язки, що нерозривно пов’язані з особистістю померлого. Зокрема:

особисті немайнові права;

право на компенсацію шкоди, завданої каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я;

право на отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги чи інших виплат, передбачених законом;

певні боргові зобов’язання чи права як кредитора, якщо вони припиняються зі смертю особи (відповідно до статті 608 ЦКУ).

Окрім того, не підлягає спадкуванню право на участь у товариствах або членство в об'єднаннях чи організаціях, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами або статутами відповідних структур.

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