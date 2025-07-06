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Головна Економіка Не отримає ніхто — які активи не переходять у спадок

Не отримає ніхто — які активи не переходять у спадок

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:01
Поза межами спадщини — які активи не отримають навіть найближчі родичі
Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

Процедура спадкування передбачає перехід майнових прав і обов’язків від померлого (спадкодавця) до його спадкоємців. Цей процес може здійснюватися або згідно з волею, зафіксованою у заповіті, або відповідно до норм чинного законодавства. 

Про те, які активи не можуть бути включені до спадщини у 2025 році, зазначається у статті 1219 Цивільного кодексу України.

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Яке майно може бути успадковане

Право на спадкування мають як живі особи на момент відкриття спадщини, так і ті, хто були зачаті ще за життя спадкодавця та народилися живими після його смерті.

До спадкової маси включаються усі права та обов’язки, які належали спадкодавцю і не припинилися з його смертю. Це можуть бути, наприклад, грошові заощадження, нерухомість, інші матеріальні цінності, а також деякі майнові права. Проте існують активи, які не підлягають спадкуванню.

Що не переходить у спадок

Згідно з положеннями статті 1219 ЦКУ, до спадщини не включаються права й обов’язки, що нерозривно пов’язані з особистістю померлого. Зокрема:

  • особисті немайнові права;
  • право на компенсацію шкоди, завданої каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я;
  • право на отримання пенсій, аліментів, соціальної допомоги чи інших виплат, передбачених законом;
  • певні боргові зобов’язання чи права як кредитора, якщо вони припиняються зі смертю особи (відповідно до статті 608 ЦКУ).

Окрім того, не підлягає спадкуванню право на участь у товариствах або членство в об'єднаннях чи організаціях, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами або статутами відповідних структур.

Раніше ми писали, що в Україні багато пар живуть у цивільному шлюбі без офіційної реєстрації. Але коли стосунки припиняються або один із партнерів помирає, виникають труднощі з поділом майна та спадкуванням.

Також ми розповідали, що нерухомість можна отримати не лише через купівлю, а й у спадок або як подарунок — це стосується квартир, будинків, земель чи гаражів. Щоб уникнути проблем, дарчу слід оформлювати відповідно до чинного законодавства.

закон документи спадок як отримати спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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