За пределами наследства — какие активы не получат даже ближайшие родственники

Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Процедура наследования предусматривает переход имущественных прав и обязанностей от умершего (наследодателя) к его наследникам. Этот процесс может осуществляться либо согласно воле, зафиксированной в завещании, либо в соответствии с нормами действующего законодательства.

О том, какие активы не могут быть включены в наследство в 2025 году, отмечается в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

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Какое имущество может быть унаследовано

Право на наследование имеют как живые лица на момент открытия наследства, так и те, кто были зачаты еще при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти.

В наследственную массу включаются все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю и не прекратились с его смертью. Это могут быть, например, денежные сбережения, недвижимость, другие материальные ценности, а также некоторые имущественные права. Однако существуют активы, которые не подлежат наследованию.

Что не переходит по наследству

Согласно положениям статьи 1219 ГКУ, в наследство не включаются права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего. В частности:

личные неимущественные права;

право на компенсацию вреда, причиненного увечьем или другими повреждениями здоровья;

право на получение пенсий, алиментов, социальной помощи или других выплат, предусмотренных законом;

определенные долговые обязательства или права как кредитора, если они прекращаются со смертью лица (в соответствии со статьей 608 ГКУ).

Кроме того, не подлежит наследованию право на участие в обществах или членство в объединениях или организациях, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами или уставами соответствующих структур.

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