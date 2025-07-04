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Головна Економіка Спадкування у цивільному шлюбі — кому дістанеться майно

Спадкування у цивільному шлюбі — кому дістанеться майно

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 08:20
Спадкування у цивільному шлюбі — хто отримає нажите майно
Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

В Україні чимало чоловіків та жінок проживають разом без офіційної реєстрації, тобто — у цивільному шлюбі. Однак, коди подружжя розлучаються, або гірше — коли хто-небудь з них помирає, виникає питання щодо розподілу спільно нажитого майна, тобто — отримання спадщини. 

За яких умов можна успадкувати майно цивільного чоловіка чи дружини, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Що треба знати про спадкування у цивільному шлюбі

Жінка і чоловік можуть жити разом без офіційного шлюбу, але це не дає їм прав подружжя, зокрема на спадщину, зазначають юристи.

Успадкувати майно цивільного чоловіка або дружини можливо лише:

  1. Через заповіт
  2. За відсутності заповіту — як спадкоємець четвертої черги.

Другий варіант можливий лише за умови проживання однією сім'ю зі спадкодавцем не менше 5 років до моменту відкриття спадщини та відсутності шлюбу з іншою особою.

Встановлення факту спільного проживання

У разі необхідності, зокрема для отримання спадщини, це можна зробити виключно у судовому порядку, якщо пара спільно проживала не менш як 5 років.

До суду необхідно надати докази:

  • спільних витрат та бюджету;
  • спільного харчування;
  • купівлі майна для спільного користування;
  • спільних витрат на утримання та ремонт житла;
  • інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Зокрема доказами можуть бути чеки, квитанції, рахунки, показання свідків, спільні фотографії, листування особистого та ділового характеру тощо. 

Якщо факт спільного проживання буде доведено, судом може бути надано право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування.

Раніше ми розповідали, як оформити спадщину, якщо особа померла на тимчасово окупованій території.

Також дізнавайтеся, що таке заповіт з підпризначенням та хто отримає майно за таким документом.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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