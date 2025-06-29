Шлюб не відбувся — хто має оплачувати витрати на скасоване весілля

Дівчина відмовляється від обручки. Фото: Freepik

Підготовка до весілля — це насамперед значні фінансові витрати. Бувають ситуації, коли дата вже призначена, аванси за банкет у ресторані, послуги фотографа, відеографа та ведучого сплачено, весільні запрошення надруковані, а один з наречених вирішує відмовитися від шлюбу. В таких випадках гостро постає питання, як повернути витрачені гроші.

Хто має оплачувати витрати за скасоване весілля, пояснили у Міністерстві юстиції України.

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Чи можна відмовитися від укладення шлюбу

Кожен з наречених має право відмовитися від вступу до шлюбу в будь-який момент. Конституція і Сімейний кодекс України проголошують, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

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До того ж Кримінальний кодекс України визнає злочином примушування особи до вступу в шлюб.

Саме тому подача заяви про реєстрацію шлюбу не створює обов’язку для наречених зареєструвати шлюб.

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Скасування весілля — чим це загрожує

У цьому випадку наслідки можуть бути лише майнового характеру. Відповідно до норм Сімейного кодексу України, особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні витрати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до весілля.

Які витрати підлягають відшкодуванню

Сторона, яка відмовилася від укладання шлюбу, має відшкодувати витрати на:

придбання певного майна — наприклад, весільного вбрання, аксесуарів, запрошень;

оплату робіт та послуг, пов'язаних з приготуванням до весільної церемонії — ресторан, послуги фотографа/відеографа, ведучого тощо.

Як діяти у разі відмови відшкодовувати витрати

У разі відмови однієї зі сторін добровільно відшкодувати кошти сторона, яка понесла витрати, має право звернутися до суду із позовною заявою, до якої треба додати докази всіх сум, які заявляються до відшкодування:

чеки;

квитанції;

договори;

інші документи із зазначенням суми, дати, прізвища особи та призначення платежу.

Такий позов подається до суду за місцем реєстрації відповідача.

У яких випадках витрати можна не відшкодовувати

Згідно зі статтею 31 Сімейного кодексу України визначає, витрати на весілля, яке не відбулося, не підлягають відшкодуванню у разі, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої/нареченого чи прихованням нею/ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення — наприклад, тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо.

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