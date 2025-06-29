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Отмененная свадьба — кто должен оплачивать понесенные расходы

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 10:12
Брак не состоялся — кто должен оплачивать расходы на отмененную свадьбу
Девушка отказывается от обручального кольца. Фото: Freepik
Ключові моменти Можно ли отказаться от заключения брака Отмена свадьбы — чем это грозит Какие расходы подлежат возмещению Как действовать в случае отказа возмещать расходы В каких случаях расходы можно не возмещать

Подготовка к свадьбе — это прежде всего значительные финансовые затраты. Бывают ситуации, когда дата уже назначена, авансы за банкет в ресторане, услуги фотографа, видеографа и ведущего оплачены, свадебные приглашения напечатаны, а один из женихов решает отказаться от брака. В таких случаях остро встает вопрос, как вернуть потраченные деньги.

Кто должен оплачивать расходы на отмененную свадьбу, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

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Можно ли отказаться от заключения брака

Каждый из молодоженов имеет право отказаться от вступления в брак в любой момент. Конституция и Семейный кодекс Украины провозглашают, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

К тому же Уголовный кодекс Украины признает преступлением принуждение лица к вступлению в брак.

Именно поэтому подача заявления о регистрации брака не создает обязанности для молодоженов зарегистрировать брак.

Отмена свадьбы — чем это грозит

В этом случае последствия могут быть только имущественного характера. В соответствии с нормами Семейного кодекса Украины, лицо, отказавшееся от брака, обязано возместить второй стороне расходы, которые были ею понесены в связи с приготовлением к свадьбе.

Какие расходы подлежат возмещению

Сторона, которая отказалась от заключения брака, должна возместить расходы на:

  • приобретение определенного имущества — например, свадебного наряда, аксессуаров, приглашений;
  • оплату работ и услуг, связанных с приготовлением к свадебной церемонии — ресторан, услуги фотографа/видеографа, ведущего и т.д.

Как действовать в случае отказа возмещать расходы

В случае отказа одной из сторон добровольно возместить средства сторона, которая понесла расходы, имеет право обратиться в суд с исковым заявлением, к которому надо приложить доказательства всех сумм, которые заявляются к возмещению:

  • чеки;
  • квитанции;
  • договоры;
  • другие документы с указанием суммы, даты, фамилии лица и назначения платежа.

Такой иск подается в суд по месту регистрации ответчика.

В каких случаях расходы можно не возмещать

Согласно статье 31 Семейного кодекса Украины определяет, расходы на свадьбу, которая не состоялась, не подлежат возмещению в случае, если отказ от брака был вызван противоправным, аморальным поведением невесты/жениха или сокрытием ею/ним обстоятельств, имеющих для того, кто отказался от брака, существенное значение — например, тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость и тому подобное.

Ранее мы писали, что в одном из регионов Украины молодым семьям будут выплачивать финансовую помощь.

Также узнавайте, как обезопасить имущество от раздела при разводе.

брак развод деньги компенсация расходы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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