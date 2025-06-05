Як поділити бізнес при розлученні — три варіанти розв'язання проблеми

Чоловік та жінка з телефонами в руках. Фото: Freepik

Поділ майна при розірванні шлюбу — гостре питання не лише у юридичному, а й у соціальному плані. Особливо, коли йдеться про бізнес, який може бути спільно нажитим або особистою власністю чоловіка чи дружини.

Як ділиться бізнес при розлученні, пояснила адвокатка Марина Гасанова.

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Чи належить бізнес до спільно нажитого майна

Спільно нажитим майном може бути визнано бізнес, який було зареєстровано після укладення шлюбу, і подружжя брало активну участь у його розвитку (наприклад, вкладало кошти або особисту працю).

Важливе значення має той факт, що під час поділу бізнесу при розлученні судова практика ґрунтується на принципі справедливості та пропорційності вкладів кожного з подружжя.

Тож, якщо один із подружжя вклав великі суми грошей або сили в розвиток компанії, то він має право на частку в бізнесі, навіть якщо юридично його ім’я не вказано як власника компанії.

Остаточне рішення, чи є фірма або компанія спільно нажитим майном, часто приймає саме суд. Тому важливо, щоб обидві сторони мали докази своєї участі в бізнесі.

Яким чином поділити бізнес при розлученні

При розірванні шлюбу можна обрати один з таких способів для поділу бізнесу:

Поділ часток у компанії. Якщо бізнес зареєстрований у формі юридичної особи (ТОВ, АТ тощо), то частки можна розподілити між подружжям. Однак для цього суд має визнати компанію спільно нажитим майном. Продаж бізнесу з розподілом виторгу. Якщо поділити компанію неможливо з певних причин (складність поділу активів або юридичної структури), можна продати бізнес й поділити вторговані гроші. Компенсація. У разі якщо один з подружжя не може отримати частку в бізнесі, він може вимагати грошову компенсацію.

Адвокатка зауважила, що важливим моментом є рішення, як ділиться фірма при розлученні, якщо вона має цінність, яку не можна розділити фізично. У такому випадку суд може призначити незалежну експертизу, яка визначить ринкову вартість бізнесу й дозволить справедливо його поділити.

Раніше ми писали, як правильно оформити майно у 2025 році, щоб уникнути його поділу в разі розлучення.

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