Як поділити бізнес при розлученні — три варіанти розв'язання проблеми

Шлюб у минулому — як поділити бізнес при розлученні
Поділ майна при розірванні шлюбу — гостре питання не лише у юридичному, а й у соціальному плані. Особливо, коли йдеться про бізнес, який може бути спільно нажитим або особистою власністю чоловіка чи дружини.
Як ділиться бізнес при розлученні, пояснила адвокатка Марина Гасанова.
Чи належить бізнес до спільно нажитого майна
Спільно нажитим майном може бути визнано бізнес, який було зареєстровано після укладення шлюбу, і подружжя брало активну участь у його розвитку (наприклад, вкладало кошти або особисту працю).
Важливе значення має той факт, що під час поділу бізнесу при розлученні судова практика ґрунтується на принципі справедливості та пропорційності вкладів кожного з подружжя.
Тож, якщо один із подружжя вклав великі суми грошей або сили в розвиток компанії, то він має право на частку в бізнесі, навіть якщо юридично його ім’я не вказано як власника компанії.
Остаточне рішення, чи є фірма або компанія спільно нажитим майном, часто приймає саме суд. Тому важливо, щоб обидві сторони мали докази своєї участі в бізнесі.
Яким чином поділити бізнес при розлученні
При розірванні шлюбу можна обрати один з таких способів для поділу бізнесу:
- Поділ часток у компанії. Якщо бізнес зареєстрований у формі юридичної особи (ТОВ, АТ тощо), то частки можна розподілити між подружжям. Однак для цього суд має визнати компанію спільно нажитим майном.
- Продаж бізнесу з розподілом виторгу. Якщо поділити компанію неможливо з певних причин (складність поділу активів або юридичної структури), можна продати бізнес й поділити вторговані гроші.
- Компенсація. У разі якщо один з подружжя не може отримати частку в бізнесі, він може вимагати грошову компенсацію.
Адвокатка зауважила, що важливим моментом є рішення, як ділиться фірма при розлученні, якщо вона має цінність, яку не можна розділити фізично. У такому випадку суд може призначити незалежну експертизу, яка визначить ринкову вартість бізнесу й дозволить справедливо його поділити.
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