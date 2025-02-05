Навіть суд буде безсилий — як оформити майно у 2025, щоб потім не ділити його при розлученні

Чоловік віддає каблучку дівчині. Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що далеко не всі шлюби мають щасливий кінець. Доволі часто пари розлучаються не витримуючи спільного побуту або з інших причин. При цьому не рідко виникають конфлікти пов'язані з поділом спільно нажитого майна. Інколи хтось із пари може спробувати прихопити з собою те, що йому за законом не належить.

Про те, як правильно оформити майно у 2025 році, щоб уникнути його поділу в разі розлучення, пояснив адвокат Мар’ян Сащук.

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На що не може претендувати колишній партнер

Зазвичай майно, яке подружжя набуває під час спільного життя, є спільною власністю і ділиться порівну при розлученні. Проте є активи, які належать тільки одному з подружжя і не підлягають розподілу. До таких належать:

Страхові виплати. Приватизоване житло. Майно, придбане до шлюбу. Приватизовані земельні ділянки. Нагороди та премії за особисті досягнення. Подарунки або спадок, отримані під час шлюбу. Компенсація за втрачене майно одного з подружжя. Майно, придбане за особисті кошти під час шлюбу. Особисті речі, зокрема коштовності, навіть якщо вони куплені на спільні кошти.

Отже, майно, яке належало одному з подружжя до шлюбу або придбане за його особисті кошти, не підлягає розподілу. Але буває, що колишні партнери намагаються оскаржити це право й отримати більше, ніж їм належить.

Як оформити своє майно, щоб його не відсудили

Інколи один з подружжя може відмовлятися визнавати майно, придбане іншим за особисті кошти, що може призвести до судового розгляду. Навіть якщо ви виграєте суд, це може зайняти багато часу, сил і грошей. Але існують способи, які дозволяють уникнути таких ситуацій:

Шлюбний договір: кращий вибір для молодої сім'ї, який гарантує, що майнові права кожного з подружжя будуть захищені. У ньому можна зазначити, що майно належить тому, хто його придбав, і засвідчити це нотаріально. Договір дарування: майно, отримане в дар, не підлягає поділу. Однак такий договір можна оскаржити, якщо одна зі сторін доведе його фіктивність у суді. Оформлення на третю особу: можна зареєструвати майно на родича чи довірену особу. У цьому випадку майно не буде ділитися, оскільки фактичним власником буде інша людина. Головне вибрати надійну особу.

Ці три способи дозволяють зменшити ризик несправедливого поділу майна під час розлучення. Однак кожен з них має свої особливості, тому важливо ретельно обдумати варіанти й завчасно подбати про оформлення активів.

Раніше ми писали, що деякі люди скептично ставляться до ідеї шлюбного договору, вважаючи, що справжнім фундаментом щасливих стосунків є любов і довіра, а не юридичні угоди. Однак, враховуючи високий рівень розлучень в Україні, все більше громадян починають задумуватися про переваги цього документу.

Також ми розповідали, що за українським законодавством, майно, яке набуте під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя. Проте при розлученні не завжди вдається досягти згоди щодо поділу активів, тому питання може бути вирішене навіть після завершення шлюбу. Тож викликає питання, скільки часу має подружжя, щоб поставити крапку у стосунках.