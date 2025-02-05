Даже суд будет бессилен — как оформить имущество в 2025, чтобы потом не делить его при разводе

Мужчина отдает кольцо девушке. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что далеко не все браки имеют счастливый конец. Довольно часто пары разводятся не выдерживая совместного быта или по другим причинам. При этом нередко возникают конфликты, связанные с разделом совместно нажитого имущества. Иногда кто-то из пары может попытаться прихватить с собой то, что ему по закону не принадлежит.

О том, как правильно оформить имущество в 2025 году, чтобы избежать его раздела в случае развода, объяснил адвокат Марьян Сащук.

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На что не может претендовать бывший партнер

Обычно имущество, которое супруги приобретают во время совместной жизни, является общей собственностью и делится поровну при разводе. Однако есть активы, которые принадлежат только одному из супругов и не подлежат распределению. К таким относятся:

Страховые выплаты. Приватизированное жилье. Имущество, приобретенное до брака. Приватизированные земельные участки. Награды и премии за личные достижения. Подарки или наследство, полученные во время брака. Компенсация за утраченное имущество одного из супругов. Имущество, приобретенное за личные средства во время брака. Личные вещи, в частности драгоценности, даже если они куплены на общие средства.

Итак, имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака или приобретенное за его личные средства, не подлежит разделу. Но бывает, что бывшие партнеры пытаются оспорить это право и получить больше, чем им положено.

Как оформить свое имущество, чтобы его не отсудили

Иногда один из супругов может отказываться признавать имущество, приобретенное другим за личные средства, что может привести к судебному разбирательству. Даже если вы выиграете суд, это может занять много времени, сил и денег. Но существуют способы, которые позволяют избежать таких ситуаций:

Брачный договор: лучший выбор для молодой семьи, который гарантирует, что имущественные права каждого из супругов будут защищены. В нем можно отметить, что имущество принадлежит тому, кто его приобрел, и удостоверить это нотариально. Договор дарения: имущество, полученное в дар, не подлежит разделу. Однако такой договор можно оспорить, если одна из сторон докажет его фиктивность в суде. Оформление на третье лицо: можно зарегистрировать имущество на родственника или доверенное лицо. В этом случае имущество не будет делиться, поскольку фактическим владельцем будет другой человек. Главное выбрать надежное лицо.

Эти три способа позволяют уменьшить риск несправедливого раздела имущества при разводе. Однако каждый из них имеет свои особенности, поэтому важно тщательно обдумать варианты и заблаговременно позаботиться об оформлении активов.

Ранее мы писали, что некоторые люди скептически относятся к идее брачного договора, считая, что настоящим фундаментом счастливых отношений является любовь и доверие, а не юридические соглашения. Однако, учитывая высокий уровень разводов в Украине, все больше граждан начинают задумываться о преимуществах этого документа.

Также мы рассказывали, что по украинскому законодательству, имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов. Однако при разводе не всегда удается достичь согласия по разделу активов, поэтому вопрос может быть решен даже после завершения брака. Поэтому вызывает вопрос, сколько времени есть у супругов, чтобы поставить точку в отношениях.