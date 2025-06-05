Как поделить бизнес при разводе — три варианта решения проблемы

Мужчина и женщина с телефонами в руках. Фото: Freepik

Раздел имущества при расторжении брака - острый вопрос не только в юридическом, но и в социальном плане. Особенно, когда речь идет о бизнесе, который может быть совместно нажитым или личной собственностью мужа или жены.

Как делится бизнес при разводе, объяснила адвокат Марина Гасанова.

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Относится ли бизнес к совместно нажитому имуществу

Совместно нажитым имуществом может быть признан бизнес, который был зарегистрирован после заключения брака, и супруги принимали активное участие в его развитии (например, вкладывали средства или личный труд).

Важное значение имеет тот факт, что при разделе бизнеса при разводе судебная практика основывается на принципе справедливости и пропорциональности вкладов каждого из супругов.

Поэтому, если один из супругов вложил большие суммы денег или силы в развитие компании, то он имеет право на долю в бизнесе, даже если юридически его имя не указано как владельца компании.

Окончательное решение, является ли фирма или компания совместно нажитым имуществом, часто принимает именно суд. Поэтому важно, чтобы обе стороны имели доказательства своего участия в бизнесе.

Каким образом поделить бизнес при разводе

При расторжении брака можно выбрать один из следующих способов для разделения бизнеса:

Раздел долей в компании. Если бизнес зарегистрирован в форме юридического лица (ООО, АО и т.д.), то доли можно распределить между супругами. Однако для этого суд должен признать компанию совместно нажитым имуществом. Продажа бизнеса с распределением выручки. Если разделить компанию невозможно по определенным причинам (сложность разделения активов или юридической структуры), можно продать бизнес и разделить вырученные деньги. Компенсация. В случае если один из супругов не может получить долю в бизнесе, он может требовать денежную компенсацию.

Адвокат отметила, что важным моментом является решение, как делится фирма при разводе, если она имеет ценность, которую нельзя разделить физически. В таком случае суд может назначить независимую экспертизу, которая определит рыночную стоимость бизнеса и позволит справедливо его поделить.

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