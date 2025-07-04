Наследование в гражданском браке — кто получит нажитое имущество

Наследование в гражданском браке — кому достанется имущество
В Украине немало мужчин и женщин проживают вместе без официальной регистрации, то есть — в гражданском браке. Однако, когда супруги разводятся, или хуже — когда кто-либо из них умирает, возникает вопрос о разделе совместно нажитого имущества, то есть — получение наследства.
При каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены, рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".
Что нужно знать о наследовании в гражданском браке
Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство, отмечают юристы.
Унаследовать имущество гражданского мужа или жены возможно только:
- Через завещание
- При отсутствии завещания — как наследник четвертой очереди.
Второй вариант возможен только при условии проживания одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до момента открытия наследства и отсутствия брака с другим лицом.
Установление факта совместного проживания
В случае необходимости, в частности для получения наследства, это можно сделать исключительно в судебном порядке, если пара совместно проживала не менее 5 лет.
В суд необходимо предоставить доказательства:
- общих расходов и бюджета;
- совместного питания;
- покупки имущества для совместного пользования;
- совместных расходов на содержание и ремонт жилья;
- других обстоятельств, свидетельствующих о реальности семейных отношений.
В частности доказательствами могут быть чеки, квитанции, счета, показания свидетелей, совместные фотографии, переписка личного и делового характера и тому подобное.
Если факт совместного проживания будет доказан, судом может быть предоставлено право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование.
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