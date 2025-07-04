Наследование в гражданском браке — кто получит нажитое имущество

Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

В Украине немало мужчин и женщин проживают вместе без официальной регистрации, то есть — в гражданском браке. Однако, когда супруги разводятся, или хуже — когда кто-либо из них умирает, возникает вопрос о разделе совместно нажитого имущества, то есть — получение наследства.

При каких условиях можно унаследовать имущество гражданского мужа или жены, рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Женщина и мужчина могут жить вместе без официального брака, но это не дает им прав супругов, в частности на наследство, отмечают юристы.

Унаследовать имущество гражданского мужа или жены возможно только:

Через завещание При отсутствии завещания — как наследник четвертой очереди.

Второй вариант возможен только при условии проживания одной семьей с наследодателем не менее 5 лет до момента открытия наследства и отсутствия брака с другим лицом.

Установление факта совместного проживания

В случае необходимости, в частности для получения наследства, это можно сделать исключительно в судебном порядке, если пара совместно проживала не менее 5 лет.

В суд необходимо предоставить доказательства:

общих расходов и бюджета;

совместного питания;

покупки имущества для совместного пользования;

совместных расходов на содержание и ремонт жилья;

других обстоятельств, свидетельствующих о реальности семейных отношений.

В частности доказательствами могут быть чеки, квитанции, счета, показания свидетелей, совместные фотографии, переписка личного и делового характера и тому подобное.

Если факт совместного проживания будет доказан, судом может быть предоставлено право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование.

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