Гроші в банку — хто може отримати кошти після смерті людини

Чоловік тримає гроші. Фото: Unsplash

Через війну українці все частіше стикаються з необхідністю оформити спадщину, яка може включати банківські вклади загиблих чи померлих близьких. Однак ця процедура має чіткі правила, про які можуть знати не всі українці.

Про те, хто отримує гроші на банківських рахунках та депозитах померлої людини, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може успадкувати депозит

Згідно зі статтею 1228 Цивільного кодексу України, банківський вклад входить до спадщини. Якщо у покійного був заповіт або спеціальне банківське розпорядження, гроші отримає зазначена у документі особа.

Якщо ж таких документів немає, спадкоємці визначаються за законом. Спочатку право мають діти, чоловік або дружина та батьки. Якщо їх немає або вони відмовилися від спадщини, право переходить до братів, сестер, дідусів, бабусь тощо.

Крім самого вкладу, спадкоємцю мають виплатити також усі нараховані відсотки.

Як отримати кошти з депозиту

Оформлення спадщини, пов'язаної з банківським вкладом, зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. Спочатку нотаріус надсилає запит до банку щодо наявності рахунків покійного. Після отримання відповіді оформлюється свідоцтво про право на спадщину.

З цим документом спадкоємець звертається до банку, де відкривається новий рахунок на його ім’я, а гроші з депозиту переказуються туди. За бажанням, спадкоємець може отримати кошти готівкою.

У разі, якщо банк, у якому був відкритий вклад, визнано неплатоспроможним, потрібно звернутися до Фонду гарантування вкладів. До заяви слід додати копію паспорта або іншого посвідчення особи з підписом спадкоємця, копію ідентифікаційного коду, а також нотаріально засвідчене свідоцтво про право на спадщину.

Які документи потрібні для отримання депозиту

Для звернення до банку слід підготувати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть (оригінал або завірена копія);

свідоцтво про право на спадщину (з вказаним номером рахунку, банком і даними спадкоємця).

Що буде, якщо не забрати гроші

Банки не завжди автоматично отримують інформацію про смерть клієнта. Це залежить від внутрішніх перевірок, які проводяться раз на кілька років.

Якщо термін дії депозитного договору завершився, а клієнт не звернувся по кошти, банк зазвичай автоматично подовжує строк дії договору.

Після офіційного підтвердження смерті власника рахунку, всі операції по ньому блокуються. З цього моменту кошти можуть бути виплачені лише спадкоємцю.

Чи потрібно платити податки

Розмір податку залежить від ступеня спорідненості. Родичі першого й другого ступеня не платять податок (ставка 0%). Інші спадкоємці-резиденти сплачують 5%, а у випадку, якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом, ставка становить 18%. Крім того, в усіх випадках потрібно сплатити 5% військового збору.

Якщо спадщина підлягає оподаткуванню за ставками 5% чи 18%, спадкоємець зобов’язаний подати декларацію про доходи. Водночас відсотки, нараховані на вклад, банк оподатковує самостійно як податковий агент. У такому випадку додатково нічого декларувати не потрібно.

Раніше ми писали, що в Україні спадкоємці можуть отримати не лише майно, а й зобов’язання померлого, включно з боргами та фінансовими правами.

Також ми розповідали, що часом банки вимагають від родичів погашення кредиту, який ті не оформлювали. Це не завжди помилка чи шахрайство — іноді йдеться про спадкування боргів.