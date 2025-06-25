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Головна Економіка Депозити й не тільки — які грошові права можна успадкувати

Депозити й не тільки — які грошові права можна успадкувати

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 10:05
Не лише майно — які грошові права можна успадкувати у 2025 році
Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Спадкування прав на одержання деяких виплат Спадкування вкладів у банках Спадкування страхових виплат Спадкування інших грошових прав Що не можна успадкувати

В Україні до складу спадщини можна включати не лише рухоме чи нерухоме майно. Спадкоємці мають право отримати усі права та обов'язки, які належали спадкодавцю, в тому числі й грошові.

Про те, які саме грошові права можна успадкувати в Україні, розповів адвокат Роман Сімутін.

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Положеннями Цивільного кодексу України чітко врегульовані питання спадкування грошових прав, зазначає юрист.

Спадкування прав на одержання деяких виплат

Згідно зі статтею 1227 ЦК, до складу спадщини входять суми:

  • заробітної плати;
  • пенсії; 
  • стипендії; 
  • аліментів;
  • допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
  • відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві.

Усі ці виплати, якщо вони не були одержані спадкодавцем за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

Спадкування вкладів у банках

Спадкодавець має право розпорядитися вкладом у банку чи іншій фінансовій установі на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі). Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним.

Спадкування страхових виплат

Страхові виплати (відшкодування) спадкуються на загальних підставах. Якщо страхувальник у договорі страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, це право не входить до складу спадщини.

Спадкування інших грошових прав

Відповідно до статті 1230 ЦК до спадкоємця переходить право на:

  • відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов’язаннях, або право на відшкодування збитків, що належало спадкодавцеві відповідно до закону;
  • стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя;
  • відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя;
  • отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя.

Що не можна успадкувати

Згідно з поясненнями Мін'юсту, до складу спадщини не входять права та обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

  • особисті немайнові права;
  • право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;
  • право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом.

Крім того, успадкуванню не підлягають права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 Цивільного кодексу України. 

Раніше ми писали, як оформити спадщину, якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території. 

Також дізнавайтеся, що таке заповіт з підпризначенням та хто отримає майно за таким документом.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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