Не только имущество — какие денежные права можно унаследовать в 2025 году

Депозиты и не только — какие денежные права можно унаследовать
В Украине в состав наследства можно включать не только движимое или недвижимое имущество. Наследники имеют право получить все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю, в том числе и денежные.
О том, какие именно денежные права можно унаследовать в Украине, рассказал адвокат Роман Симутин.
Положениями Гражданского кодекса Украины четко урегулированы вопросы наследования денежных прав, отмечает юрист.
Наследование прав на получение некоторых выплат
Согласно статье 1227 ГК, в состав наследства входят суммы:
- заработной платы;
- пенсии;
- стипендии;
- алиментов;
- пособий в связи с временной нетрудоспособностью;
- возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоровья;
- других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю.
Все эти выплаты, если они не были получены наследодателем при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.
Наследование вкладов в банках
Наследодатель имеет право распорядиться вкладом в банке или другом финансовом учреждении на случай своей смерти, составив завещание или сделав соответствующее распоряжение банку (финансовому учреждению). Право на вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им.
Наследование страховых выплат
Страховые выплаты (возмещение) наследуются на общих основаниях. Если страхователь в договоре страхования назначил лицо, к которому должно перейти право на получение страховой выплаты в случае его смерти, это право не входит в состав наследства.
Наследование других денежных прав
Согласно статье 1230 ГК к наследнику переходит право на:
- возмещение убытков, причиненных наследодателю в договорных обязательствах, или право на возмещение убытков, принадлежавшее наследодателю в соответствии с законом;
- взыскание неустойки (штрафа, пени) в связи с невыполнением должником наследодателя своих договорных обязанностей, которая была присуждена судом наследодателю при его жизни;
- возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жизни;
- получение компенсации, которую в соответствии с законом мог бы получить наследодатель при его жизни.
Что нельзя унаследовать
Согласно пояснениям Минюста, в состав наследства не входят права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности:
- личные неимущественные права;
- право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;
- право на возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья;
- права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установленные законом.
Кроме того, наследованию не подлежат права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 Гражданского кодекса Украины.
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