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Депозиты и не только — какие денежные права можно унаследовать

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 10:05
Не только имущество — какие денежные права можно унаследовать в 2025 году
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Наследование вкладов в банках Наследование прав на получение некоторых выплат Наследование страховых выплат Наследование других денежных прав Что нельзя унаследовать

В Украине в состав наследства можно включать не только движимое или недвижимое имущество. Наследники имеют право получить все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю, в том числе и денежные.

О том, какие именно денежные права можно унаследовать в Украине, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Положениями Гражданского кодекса Украины четко урегулированы вопросы наследования денежных прав, отмечает юрист.

Наследование прав на получение некоторых выплат

Согласно статье 1227 ГК, в состав наследства входят суммы:

  • заработной платы;
  • пенсии;
  • стипендии;
  • алиментов;
  • пособий в связи с временной нетрудоспособностью;
  • возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоровья;
  • других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю.

Все эти выплаты, если они не были получены наследодателем при жизни, передаются членам его семьи, а в случае их отсутствия — входят в состав наследства.

Наследование вкладов в банках

Наследодатель имеет право распорядиться вкладом в банке или другом финансовом учреждении на случай своей смерти, составив завещание или сделав соответствующее распоряжение банку (финансовому учреждению). Право на вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им.

Наследование страховых выплат

Страховые выплаты (возмещение) наследуются на общих основаниях. Если страхователь в договоре страхования назначил лицо, к которому должно перейти право на получение страховой выплаты в случае его смерти, это право не входит в состав наследства.

Наследование других денежных прав

Согласно статье 1230 ГК к наследнику переходит право на:

  • возмещение убытков, причиненных наследодателю в договорных обязательствах, или право на возмещение убытков, принадлежавшее наследодателю в соответствии с законом;
  • взыскание неустойки (штрафа, пени) в связи с невыполнением должником наследодателя своих договорных обязанностей, которая была присуждена судом наследодателю при его жизни;
  • возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жизни;
  • получение компенсации, которую в соответствии с законом мог бы получить наследодатель при его жизни.

Что нельзя унаследовать

Согласно пояснениям Минюста, в состав наследства не входят права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности:

  • личные неимущественные права;
  • право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учредительными документами;
  • право на возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья;
  • права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установленные законом.

Кроме того, наследованию не подлежат права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьей 608 Гражданского кодекса Украины.

Ранее мы писали, как оформить наследство, если наследодатель умер на временно оккупированной территории.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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