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Главная Экономика Банковский счет умершего — кто имеет право на деньги

Банковский счет умершего — кто имеет право на деньги

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 07:15
Деньги в банке — кто может получить средства после смерти человека
Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

Из-за войны украинцы все чаще сталкиваются с необходимостью оформить наследство, которое может включать банковские вклады погибших или умерших близких. Однако эта процедура имеет четкие правила, о которых могут знать не все украинцы.

О том, кто получает деньги на банковских счетах и депозитах умершего человека, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может унаследовать депозит

Согласно статье 1228 Гражданского кодекса Украины, банковский вклад входит в наследство. Если у покойного было завещание или специальное банковское распоряжение, деньги получит указанное в документе лицо.

Если же таких документов нет, наследники определяются по закону. Сначала право имеют дети, супруг или супруга и родители. Если их нет или они отказались от наследства, право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и т.д.

Кроме самого вклада, наследнику должны выплатить также все начисленные проценты.

Как получить средства с депозита

Оформление наследства, связанного с банковским вкладом, обычно длится от двух до четырех недель. Сначала нотариус направляет запрос в банк о наличии счетов покойного. После получения ответа оформляется свидетельство о праве на наследство.

С этим документом наследник обращается в банк, где открывается новый счет на его имя, а деньги с депозита переводятся туда. По желанию, наследник может получить средства наличными.

В случае, если банк, в котором был открыт вклад, признан неплатежеспособным, нужно обратиться в Фонд гарантирования вкладов. К заявлению следует приложить копию паспорта или другого удостоверения личности с подписью наследника, копию идентификационного кода, а также нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство.

Какие документы нужны для получения депозита

Для обращения в банк следует подготовить:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о смерти (оригинал или заверенная копия);
  • свидетельство о праве на наследство (с указанным номером счета, банком и данными наследника).

Что будет, если не забрать деньги

Банки не всегда автоматически получают информацию о смерти клиента. Это зависит от внутренних проверок, которые проводятся раз в несколько лет.

Если срок действия депозитного договора завершился, а клиент не обратился за средствами, банк обычно автоматически продлевает срок действия договора.

После официального подтверждения смерти владельца счета, все операции по нему блокируются. С этого момента средства могут быть выплачены только наследнику.

Нужно ли платить налоги

Размер налога зависит от степени родства. Родственники первой и второй степени не платят налог (ставка 0%). Другие наследники-резиденты платят 5%, а в случае, если наследник или наследодатель является нерезидентом, ставка составляет 18%. Кроме того, во всех случаях нужно уплатить 5% военного сбора.

Если наследство подлежит налогообложению по ставкам 5% или 18%, наследник обязан подать декларацию о доходах. В то же время проценты, начисленные на вклад, банк облагает налогами самостоятельно как налоговый агент. В таком случае дополнительно ничего декларировать не нужно.

Ранее мы писали, что в Украине наследники могут получить не только имущество, но и обязательства умершего, включая долги и финансовые права.

Также мы рассказывали, что порой банки требуют от родственников погашения кредита, который те не оформляли. Это не всегда ошибка или мошенничество — иногда речь идет о наследовании долгов.

деньги банки депозиты наследство имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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