Житло у спадок — кому та які виплати можуть скасувати через нерухомість

Людина тримає гаманець без грошей. Фото: Pexels

Доволі часто до складу спадщини входять об'єкти нерухомості. Однак, після офіційного оформлення прав власності на майно, людина, що отримала квартиру чи дім, може втратити право на виплати від держави.

Про те, хто чому може втратити виплати через отримане у спадок житло, зазначається у постанові Кабміну №332.

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Факт набуття у спадок нерухомості сам по собі не означає автоматичну втрату права на допомогу ВПО. Однак визначені урядом умови можуть вплинути на рішення соціальних служб щодо продовження або припинення виплат.

Офіційне право власності на успадковану нерухомість виникає після того, як нотаріус зареєструє свідоцтво про спадщину в Державному реєстрі речових прав. Від цього моменту спадкоємець вважається повноправним власником житла.

У яких випадках житло впливає на можливість отримання допомоги

Згідно з чинними нормами, підставою для припинення виплат може бути факт наявності у переміщеної особи житлової нерухомості, яка:

офіційно придатна для проживання;

розташована в безпечному регіоні (відсутньому у списку територій з бойовими діями чи окупацією).

Слід враховувати, що пошкодження житла не завжди означає, що в ньому не можна жити. Остаточну оцінку дає спеціальна комісія, яка проводить обстеження і складає акт. Наприклад, тріщини або пошкоджені вікна можуть бути кваліфіковані як незначні й не впливають на придатність об’єкта для проживання.

Коли нерухомість не є перешкодою для отримання виплат

Виплати для ВПО продовжуються, якщо житло відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

площа житла на одного члена сім’ї становить менше ніж 13,65 квадратів;

нерухомість була куплена в кредит, і первинний внесок був меншим за 100 тисяч гривень;

воно визнане непридатним для проживання (на підставі акта обстеження або даних із відповідного реєстру пошкодженого чи знищеного майна).

Отже, отримання житла у спадок не завжди позбавляє ВПО права на грошову допомогу. Важливо враховувати, в якому стані перебуває нерухомість і де вона розташована.

Раніше ми писали, що пожертвою вважається добровільна передача матеріальних благ, майна, грошових коштів або цінних паперів на користь іншої особи чи організації з конкретною метою. На відміну від звичайного дарування, пожертва завжди має визначене призначення.

Також ми розповідали, що у зв’язку з повномасштабною агресією Росії багато українців мають труднощі в оформленні спадщини від родичів, які померли на тимчасово окупованих територіях, або чия власність залишилась у таких регіонах.