Жилье по наследству — кому и какие выплаты могут отменить из-за недвижимости

Человек держит кошелек без денег. Фото: Pexels

Довольно часто в состав наследства входят объекты недвижимости. Однако, после официального оформления прав собственности на имущество, человек, получивший квартиру или дом, может потерять право на выплаты от государства.

О том, кто почему может потерять выплаты из-за полученного в наследство жилья, отмечается в постановлении Кабмина №332.

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Факт вступления в наследство недвижимости сам по себе не означает автоматическую потерю права на помощь ВПЛ. Однако определенные правительством условия могут повлиять на решение социальных служб о продлении или прекращении выплат.

Официальное право собственности на унаследованную недвижимость возникает после того, как нотариус зарегистрирует свидетельство о наследстве в Государственном реестре вещных прав. С этого момента наследник считается полноправным владельцем жилья.

В каких случаях жилье влияет на возможность получения помощи

Согласно действующим нормам, основанием для прекращения выплат может быть факт наличия у перемещенного лица жилой недвижимости, которая:

официально пригодна для проживания;

расположена в безопасном регионе (отсутствующем в списке территорий с боевыми действиями или оккупацией).

Следует учитывать, что повреждение жилья не всегда означает, что в нем нельзя жить. Окончательную оценку дает специальная комиссия, которая проводит обследование и составляет акт. Например, трещины или поврежденные окна могут быть квалифицированы как незначительные и не влияющие на пригодность объекта для проживания.

Когда недвижимость не является препятствием для получения выплат

Выплаты для ВПЛ продолжаются, если жилье соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

площадь жилья на одного члена семьи составляет менее чем 13,65 квадратов;

недвижимость была куплена в кредит, и первоначальный взнос был меньше 100 тысяч гривен;

оно признано непригодным для проживания (на основании акта обследования или данных из соответствующего реестра поврежденного или уничтоженного имущества).

Таким образом, получение жилья по наследству не всегда лишает ВПЛ права на денежную помощь. Важно учитывать, в каком состоянии находится недвижимость и где она расположена.

Ранее мы писали, что пожертвованием считается добровольная передача материальных благ, имущества, денежных средств или ценных бумаг в пользу другого лица или организации с конкретной целью. В отличие от обычного дарения, пожертвование всегда имеет определенное назначение.

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