Оформлення дарчої у 2025 — що повинні знати сторони та скільки коштує документ

Жінка підписує документ. Фото: Freepik

В Україні право власності на нерухоме майно можна отримати не лише купуючи, а й через спадок або подарунок. Це стосується будь-якої нерухомості — гаражів, земельних ділянок, квартир чи будинків. Щоб оформити передачу майна правильно і без проблем у майбутньому, договір дарування (дарчу) потрібно оформити за законом.

Про те, що повинні знати сторони перед укладанням договору дарування та скільки коштує оформити документ у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке договір дарування та чим він відрізняється від заповіту

В Міністерстві юстиції України зазначають, що дарча — це угода, коли власник безплатно передає своє майно іншій людині. Передача може бути одразу або пізніше, за певних умов. Дарувальник робить це добровільно, не отримуючи вигоду, а користь має одержувач. Важливо пам'ятати, що:

договір дарування має бути нотаріально посвідчений, щоб бути дійсним;

дарувати можна лише власне майно, підтверджене документами. Якщо майно у вас в оренді — його подарувати не можна.

І дарча і заповіт передбачають передачу особистого майна іншій особі, але ці документи мають і низку принципових відмінностей:

Заповіт можна змінити чи скасувати в будь-який момент, дарчу — ні. Після дарчої власник відразу втрачає право на майно, а заповіт діє лише після смерті заповідача. Для дарчої потрібна особиста присутність одержувача у нотаріуса, а заповіт можна зробити без участі спадкоємця.

Де можна оформити дарчу

Дарчу оформлюють у нотаріуса за місцем розташування нерухомості або за місцем проживання сторін. Наприклад, якщо майно і дарувальник у Києві, оформити дарчу в іншому місті не вийде. Вибір нотаріуса: державний чи приватний — залежить від вас. У державних часто більші черги, а отже процес може затягнутись.

Скільки коштує оформлення дарчої у 2025 році

Мінімальна вартість починається на позначці у 8 000 гривень, якщо одержувач — близький родич. Для сторонніх або іноземців ціна буде вищою. До переліку витрат входять:

Внесення до реєстру — 1 800 грн. Оформлення договору — від 3 500 грн. Державне мито — 1% від вартості (для родичів). Оцінка майна — від 2 500 грн (залежить від терміновості). Для сторонніх — додатково 5% податку та 5% військового збору. Якщо дарують нерезиденту — 18% податку і 5% військового збору.

Виходить, що оцінка майна — дуже важлива перемінна, бо від неї залежатиме розмір майбутнього податку. Через це слід дуже уважно обирати оцінювачів, щоб не переплачувати.

Раніше ми писали, що заповіт — це ключовий документ, що дозволяє заздалегідь визначити, хто успадкує ваше майно після смерті. Він допомагає уникнути конфліктів між спадкоємцями та гарантує виконання волі померлого.

Також ми розповідали, що через війну все більше українців стикаються з оформленням спадщини, яка може містити банківські рахунки загиблих родичів. Водночас ця процедура має свої правила, про які не всі добре знають.