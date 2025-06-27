Спільний, таємний чи з умовою — який вид заповіту обрати та чим вони особливі

Людина ставить підпис у документі. Фото: Pixabay

Заповіт — це не просто формальність, а важливий документ, який дозволяє заздалегідь вирішити, кому саме перейде ваше майно після смерті. Він допомагає уникнути непорозумінь між родичами та забезпечує виконання останньої волі людини.

Про те, скільки видів заповіту існує в Україні та чим вони відрізняються, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Що таке заповіт та як він складається

Заповіт — це офіційне розпорядження людини на випадок її смерті. У ньому можна вказати, кому саме передати майно — не лише родичам, а й будь-якій іншій особі.

Заповіт оформлюється письмово, з обов’язковим зазначенням дати, місця складання та підписом заповідача. Документ має бути посвідчений нотаріусом або іншою уповноваженою особою.

Які бувають види заповітів

Заповіт з умовою

У цьому випадку спадкоємець отримає майно лише після виконання певної умови — наприклад, завершення навчання або народження дитини. Умова має бути законною та морально прийнятною. Якщо її виконати неможливо, змінити її вже не можна.

Спільний заповіт подружжя

Чоловік і дружина можуть скласти один спільний документ, у якому визначать, що робити зі спільним майном. Якщо один із них помирає, його частка автоматично переходить до другого. А після смерті обох — до спадкоємців, зазначених у заповіті. Такий заповіт можна скасувати, але тільки нотаріально.

Секретний заповіт

Цей заповіт подається нотаріусу у запечатаному конверті. Нотаріус не знає, що в ньому написано — лише підтверджує факт отримання. Після смерті заповідача документ офіційно відкривається й оголошується у присутності свідків та зацікавлених осіб.

Розуміння того, в чому особливість кожного виду заповітів допоможе громадянам зробити правильний вибір і бути впевненим, що їх остання воля буде виконана так, як задумано.

Раніше ми писали, що багато хто асоціює спадщину лише з житлом чи автівками, хоча вона охоплює й інші активи — гроші, депозити, зарплату, пенсію, страхові виплати та компенсації.

Також ми розповідали, що пожертва — це цільова передача грошей, майна чи цінних паперів, наприклад, на користь лікарні, школи або благодійного фонду, що відрізняє її від звичайного дарунка.