Спадок в Україні — що таке секретний заповіт та для чого потрібна конфіденційність

Конверт з печаткою. Фото: Pexels

В Україні кожен громадянин має право самостійно вирішувати, кому залишити своє майно після смерті. І зробити це можна навіть конфіденційно — через так званий секретний заповіт.

Про те, що таке секретний заповіт та в чому його особливість, пояснили фахівці Міністерства юстиції України.

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Чим секретний заповіт відрізняється від звичайного

Згідно зі статтею 1249 Цивільного кодексу, секретний заповіт — це документ, який заповідач приносить нотаріусу в заклеєному конверті з власним підписом. Нотаріус не читає зміст, а лише засвідчує факт отримання, ставить підпис, печатку і кладе конверт у ще один — який теж заклеюється. Зовні зазначають дані заповідача:

ім’я;

дату народження;

дату отримання заповіту на зберігання.

Такі документи зберігаються в окремих сейфах. Коли людина помирає, нотаріус у присутності свідків відкриває заповіт і зачитує його. Якщо не вдається знайти всіх спадкоємців, заповіт все одно оголошується тим, хто прийшов. Інші зможуть пізніше ознайомитися з протоколом.

Свідком може бути будь-хто, хто не має інтересу до спадщини, не є родичем спадкоємців і має повну дієздатність. Наприклад, не можуть бути свідками самі спадкоємці, їхні близькі або сам нотаріус.

Які ризики несе секретний заповіт

Якщо не вдається визначити справжню волю заповідача, в такому випадку нотаріус записує, як спадкоємці розуміють зміст документа та фіксує їхню згоду чи незгоду з тлумаченням тексту.

Окрім того, зміст секретного заповіту може суперечити нормам законодавства. Наприклад, людина може заповісти все своє майно доньці, але окремо, вміст банківського сейфа (що теж вважається майном) — племіннику. Або передати земельну ділянку дружині, а будинок на тій же ділянці — синові.

Останній випадок є суперечливим, оскільки, згідно зі статтями 120 Земельного та 377 Цивільного кодексів, земля переходить разом із нерухомістю. Подібні ситуації можуть вирішуватися лише у судовому порядку.

Секретний заповіт, як і звичайний, можна анулювати. Однак процедура має свої відмінності. Якщо особа подає заяву про скасування секретного заповіту або складає новий, нотаріус вносить відповідну позначку до реєстру нотаріальних дій і книги обліку заповітів.

Раніше ми писали, що квартири, що переходять у спадок, нерідко виставляються на продаж за нижчою ціною, ніж аналогічна нерухомість на ринку. Така пропозиція може здатися привабливою для покупця, однак за привабливою вартістю часто приховані певні ризики.

Також ми розповідали, що у контексті повномасштабної війни з Росією багато громадян України мають труднощі в процесі оформлення спадщини від родичів, які померли або залишили своє майно на тимчасово окупованих територіях. Проте українське законодавство дозволяє здійснити процедуру оформлення спадщини без прив’язки до останнього місця проживання спадкодавця.