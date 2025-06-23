Наследство в Украине — что такое секретное завещание и для чего нужна конфиденциальность

Конверт с печатью. Фото: Pexels

В Украине каждый гражданин имеет право самостоятельно решать, кому оставить свое имущество после смерти. И сделать это можно даже конфиденциально — через так называемое секретное завещание.

О том, что такое секретное завещание и в чем его особенность, объяснили специалисты Министерства юстиции Украины.

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Чем секретное завещание отличается от обычного

Согласно статье 1249 Гражданского кодекса, секретное завещание — это документ, который завещатель приносит нотариусу в заклеенном конверте с собственной подписью. Нотариус не читает содержание, а лишь удостоверяет факт получения, ставит подпись, печать и кладет конверт в еще один — который тоже заклеивается. Снаружи отмечают данные завещателя:

имя;

дату рождения;

дату получения завещания на хранение.

Такие документы хранятся в отдельных сейфах. Когда человек умирает, нотариус в присутствии свидетелей открывает завещание и зачитывает его. Если не удается найти всех наследников, завещание все равно оглашается тем, кто пришел. Остальные смогут позже ознакомиться с протоколом.

Свидетелем может быть любой, кто не имеет интереса к наследству, не является родственником наследников и имеет полную дееспособность. Например, не могут быть свидетелями сами наследники, их близкие или сам нотариус.

Какие риски несет секретное завещание

Если не удается определить истинную волю завещателя, в таком случае нотариус записывает, как наследники понимают содержание документа и фиксирует их согласие или несогласие с толкованием текста.

Кроме того, содержание секретного завещания может противоречить нормам законодательства. Например, человек может завещать все свое имущество дочери, но отдельно, содержимое банковского сейфа (что тоже считается имуществом) — племяннику. Или передать земельный участок жене, а дом на том же участке — сыну.

Последний случай является противоречивым, поскольку, согласно статьям 120 Земельного и 377 Гражданского кодексов, земля переходит вместе с недвижимостью. Подобные ситуации могут решаться только в судебном порядке.

Секретное завещание, как и обычное, можно аннулировать. Однако процедура имеет свои отличия. Если лицо подает заявление об отмене секретного завещания или составляет новое, нотариус вносит соответствующую отметку в реестр нотариальных действий и книгу учета завещаний.

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