Підступна нерухомість — чому деякі спадкові квартири продають дешевше ринку

Людям надають документи. Фото: Pexels

Квартири, отримані у спадок, часто продаються дешевше, ніж схожі варіанти на ринку. Це може здаватися вигідною нагодою для покупця, але за низькою ціною можуть ховатися серйозні ризики.

Про те, чому спадкове житло часто продають із суттєвою знижкою та на що варто звернути увагу перед покупкою такої нерухомості, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які ризики приховує спадкова квартира

Згідно з Цивільним кодексом України, якщо продавець отримав житло у спадок, навіть через кілька років після оформлення, можуть виникнути судові спори. Ось найпоширеніші з них:

можуть оскаржити сам заповіт;

інші родичі можуть оскаржити право на спадщину;

бувають претензії щодо боргів, які перейшли у спадок;

через суд встановлюють право власності, якщо документів недостатньо;

хтось зі спадкоємців може подати позов на поновлення строку прийняття спадщини;

іноді виявляються проблеми з документами, оформленими ще за життя спадкодавця.

Навіть якщо ви придбали квартиру "чисто", через нотаріуса та з виписаним продавцем — це не гарантія повної безпеки. Якщо з’явиться інший спадкоємець із судовим рішенням, новий власник ризикує втратити гроші та житло.

Бувають випадки, коли спадкоємці, які довго жили за кордоном, дізнаються про смерть родича через роки й звертаються до суду. Якщо вони доведуть, що не знали про своє право, суд може поновити строк на прийняття спадщини, навіть через 10 років після смерті родича.

Заповіт оскаржити важче, ніж спадкування за законом. Якщо документ оформлено правильно, а спадкодавець був психічно здоровим і не перебував на обліку, шанси скасувати заповіт у суді невеликі. Але якщо є докази, що людина не розуміла, що підписує, діяла під тиском чи через помилку — суд може визнати заповіт недійсним.

Як зменшити ризики перед купівлею квартири

Перед покупкою спадкової квартири обов’язково проведіть юридичну перевірку. Вона має включати:

Перевірку історії власності — як квартира потрапила до спадкодавця. Перевірку судових справ — чи немає спорів або позовів щодо спадщини. Аналіз можливих інших спадкоємців — чи не залишилось когось, хто може подати позов. Перевірку боргів — як за спадкодавцем, так і за спадкоємцем. Упевненість у праві власності — чи спадкоємець має свідоцтво і минули строки оскарження. Перевірку обмежень — арештів чи заборон на продаж.

Спадкові квартири справді часто коштують дешевше, але не через дефекти в самому житлі, а через потенційні юридичні ризики. Перед покупкою важливо перевірити все до дрібниць або звернутися до юриста. Іноді краще витратити трохи більше часу й грошей на перевірку, ніж потім втратити все.

Раніше ми писали, що в Україні передача нерухомості найближчим родичам може відбутися без необхідності сплачувати податки. Найзручнішим і найшвидшим варіантом такої передачі є укладення договору дарування, який у побуті часто називають просто "дарчою".

Також ми розповідали, що заповіт — це особисте волевиявлення людини, яке оформлюється за життя і визначає, хто стане власником її майна після смерті. У цьому документі також можна передбачити резервного спадкоємця — на випадок, якщо основний не зможе або не захоче прийняти спадщину.