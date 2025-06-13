Коли часу обмаль — як швидко та вигідно передати нерухомість родичу

Чоловік підписує документ. Фото: Freepik

В Україні передати нерухомість близьким родичам можна без сплати податку. Найпопулярніший та найшвидший спосіб це зробити — оформити договір дарування, або, як його часто називають, дарчу.

Про те, як швидко та вигідно передати нерухомість родичу, зазначається у 55 главі Цивільного кодексу України.

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Дарча — це письмовий документ, який засвідчує передачу майна від однієї особи іншій на безоплатній основі. Його потрібно обов’язково завірити у нотаріуса. Лише після цього дані про угоду вносяться до Державного реєстру прав на нерухомість, а новий власник офіційно набуває права на майно.

Дарування між близькими родичами (перший і другий ступінь спорідненості) — тобто між дітьми, усиновленими, подружжям, батьками, братами, сестрами, а також бабусями та дідусями не обкладається податком (0%). Українці можуть передавати у дар будь-яку нерухомість:

дачі;

гаражі;

будинки;

квартири;

майнові права;

земельні ділянки.

Оформлення дарчої проводять за місцем розташування нерухомості або за адресою однієї зі сторін.

Чим дарування відрізняється від купівлі-продажу

По-перше, дарування — безплатне. Дарувальник не може вимагати грошей чи іншої вигоди. Також цей спосіб передачі майна має низку переваг над договором купівлі-продажу:

Можна подарувати частку без згоди співвласників. Для продажу такої частки потрібна їхня згода. У договорі можна прописати умови дарування. Наприклад, передача права власності після певної події (одруження, дата тощо). Квартира, подарована під час шлюбу, не є спільною власністю. Натомість куплене житло ділиться при розлученні.

Також дарувальник може скасувати договір, якщо його змусили укласти угоду або її підписали шляхом обману.

Як підготуватись до оформлення дарчої

Перед укладенням договору обов’язково зверніться до нотаріуса. Він перевірить документи, чи не перебуває нерухомість під арештом або забороною, та чи відповідає все законодавству. У вартість оформлення дарчої входять:

оцінка майна;

послуги нотаріуса;

сплата зборів (пенсійний, військовий, державне мито);

податки — якщо майно дарується не близькому родичу.

Подарувати нерухомість можна не лише рідним, а й знайомим чи навіть іноземцям — але в такому разі доведеться сплатити податок.

Раніше ми писали, що оцінювання нерухомості є важливою частиною при укладанні угод із майном. В Україні цей процес модернізувався та можливий в електронному форматі.

Також ми розповідали, що іноді після смерті людини залишається нерухомість чи інше майно, однак спадкоємці з різних причин не поспішають його оформлювати. Дехто може не знати про своє право на спадщину, свідомо її не приймає або просто відсутні.