Когда времени мало — как быстро и выгодно передать недвижимость родственнику

Мужчина подписывает документ. Фото: Freepik

В Украине передать недвижимость близким родственникам можно без уплаты налога. Самый популярный и быстрый способ это сделать — оформить договор дарения, или, как его часто называют, дарственную.

О том, как быстро и выгодно передать недвижимость родственнику, говорится в 55 главе Гражданского кодекса Украины.

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Дарственная — это письменный документ, который удостоверяет передачу имущества от одного лица другому на безвозмездной основе. Его нужно обязательно заверить у нотариуса. Только после этого данные о сделке вносятся в Государственный реестр прав на недвижимость, а новый владелец официально приобретает права на имущество.

Дарение между близкими родственниками (первая и вторая степень родства) — то есть между детьми, усыновленными, супругами, родителями, братьями, сестрами, а также бабушками и дедушками не облагается налогом (0%). Украинцы могут передавать в дар любую недвижимость:

дачи;

гаражи;

дома;

квартиры;

имущественные права;

земельные участки.

Оформление дарственной проводят по месту расположения недвижимости или по адресу одной из сторон.

Чем дарение отличается от купли-продажи

Во-первых, дарение — бесплатное. Даритель не может требовать денег или иной выгоды. Также этот способ передачи имущества имеет ряд преимуществ перед договором купли-продажи:

Можно подарить долю без согласия совладельцев. Для продажи такой доли требуется их согласие. В договоре можно прописать условия дарения. Например, передача права собственности после определенного события (бракосочетание, дата и т.д.). Квартира, подаренная во время брака, не является общей собственностью. Зато купленное жилье делится при разводе.

Также даритель может отменить договор, если его заставили заключить соглашение или его подписали путем обмана.

Как подготовиться к оформлению дарственной

Перед заключением договора обязательно обратитесь к нотариусу. Он проверит документы, не находится ли недвижимость под арестом или запретом, и соответствует ли все законодательству. В стоимость оформления дарственной входят:

оценка имущества;

услуги нотариуса;

уплата сборов (пенсионный, военный, государственная пошлина);

налоги — если имущество дарится не близкому родственнику.

Подарить недвижимость можно не только родным, но и знакомым или даже иностранцам — но в таком случае придется заплатить налог.

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